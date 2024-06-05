Pankreas kanseri belirtileri nelerdir? Pankreas kanseri tedavisi

Pankreas kanserinde erken teşhis, tedavi başarısını ve hayatta kalma oranını önemli ölçüde artırır. Bu nedenle risk altında olan bireylerin düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları ve belirtiler ortaya çıktığında hemen doktora başvurmaları hayati önem taşır. Farkındalık ve erken müdahale pankreas kanserinin ölümcül etkilerini azaltmada kritik rol oynar.

Pankreas kanseri nedir?

Pankreas, karın bölgesinde, midenin arkasında yer alan ve sindirim enzimleri ile hormonları (örneğin, insülin) üreten bir organdır.

Pankreas kanseri ise sindirim sisteminin önemli bir organı olan pankreasta oluşan bir kanser türüdür. Pankreas kanseri genellikle geç evrelerde teşhis edilir ve bu durum, tedavi seçeneklerini sınırlayabilir. Pankreas kanseri riskini artıran faktörler arasında ileri yaş, ailede pankreas kanseri öyküsü, sigara içmek, aşırı alkol tüketimi, obezite ve kronik pankreatit bulunur.

Pankreas kanseri belirtileri nelerdir?

Pankreas kanseri genellikle erken evrelerde belirti vermez, bu da teşhisi zorlaştırabilir. Pankreas kanseri belirtileri şöyledir:

Karın ağrısı

Sarılık

İdrar renginde koyulaşma

Açık renkli dışkı

İştahsızlık ve kilo kaybı

Bulantı ve kusma

Yorgunluk ve halsizlik

Şişkinlik

Diyabet

Pankreas kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Teşhis genellikle görüntüleme teknikleri (BT, MR, EUS), biyopsi ve kan testleri ile konur. Tedavi seçenekleri kanserin evresine bağlı olarak cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve hedefe yönelik tedaviyi içerebilir.

Genellikle pankreas kanseri tedavisi için cerrahi işlem uygulanır. Cerrahi işlem gereken durumlarda whipple ameliyatı, distal pankreatektomi ya da total pankreatektomi ameliyatı uygulanabilir. Whiplle ameliyatında pankreasın kafası, duodenumun bir kısmı ve safra kesesi çıkarılır. Distal pankreatektomi işleminde pankreasın kuyruğu ve gövdesi çıkarılır. Total pankreatektomi işleminde ise tüm pankreans çıkarılır. Cerrahi sonrasında kemoterapi, radyoterapi ve hedefe yönelik tedavi uygulanabilir.





