Pankreas kanseri belirtileri nelerdir? Pankreas kanseri tedavisi var mı?

Pankreas kanseri tedavisinde sevindirici haber ise pankreas kanseri tedavi yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde hastaların yaşam kalitelerinin artmasının yanı sıra yaşam sürelerinin de uzuyor olması. Yani bilimdeki ilerlemeler ve araştırmalar sayesinde pankreas kanseri tedavisinin daha olumlu sonuçlar vereceği düşünülüyor.

Pankreas kanseri tedavisi ile ilgili halka yönelik olarak düzenlenen “Umut Her Zaman Vardır” başlıklı söyleşide konuşan uzmanlar, pankreas kanseri belirtileri ve pankreas kanseri tedavisi konusunda merak edilenleri anlattılar. Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Cankurtaran’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Enis Özyar, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Bahattin Çiçek ile Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı söz aldı.

PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ NELER? PANKREAS KANSERİNDE BU BELİRTİLERE DİKKAT

Pankreas kanserine özgü bir şikayet olmadığına dikkat çeken Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Bahattin Çiçek, pankreas kanseri belirtileri konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Çiçek, pankreas kanseri hastalarının genellikle çok sayıda hastalıkla karışabilen gaz, şişkinlik, hafif sırt ağrısı, erken doygunluk ve kanser ilerlediğinde kilo kaybı gibi belirtilerle doktora başvurduklarına dikkat çekti. Sadece safra kanalını tıkaması nedeniyle pankreas başı tümörlerinin sarılık belirtisiyle daha erken evrede teşhis edilebildiğini belirten Prof. Dr. Bahattin Çiçek, “Bu nedenle yakınmalar ilaç aldıktan sonra geçip ardından yine devam ediyor ve sürekli hale geliyorsa mutlaka bir hekime görünmek yaşamsal öneme sahip” dedi. Prof. Dr. Bahattin Çiçek sigara, aşırı kilo, diyabet, alkol kullanımı, kronik pankreatit ve genetik yatkınlığın pankreas kanseri gelişimi için risk faktörlerini oluşturduğunu da sözlerine ekledi.