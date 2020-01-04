Pankreas Kanseri Teşhisinde Umut Veren Yeni Yöntemler

Pankreas karın bölgesinin arka tarafında yer alıyor. Mide ve karaciğer örttüğü için de pankreasta kanserli tümör ya da kistin görülmesi ya da hissedilmesi mümkün değil. Bir sorun daha var…

Kemoterapi pankreas kanserinin tedavisinde kullanılan bir yöntem. Ancak kanseri teşhis edilen hastaların sadece yüzde dokuzu, beş yıldan fazla yaşayabiliyor. Pankreasın insan vücudundaki yeri, kanserin tespitini zorlaştırıyor.

Üstelik kanseri iki kez yendi. Bunda elbette, nadiren mümkün olan, erken teşhis etkili oldu.

Amerikan Anayasa Mahkemesi yargıcı 86 yaşındaki Ruth Bader Ginsburg, pankreas kanserini atlatan belki de en ünlü Amerikalı.

Pankreas kanseri, erken teşhis edilemediğinden en ölümcül kanser türleri arasında yer alıyor. Yakalaması zor; üstelik semptomları ancak kanserin ileri safhalarında ortaya çıkıyor. Ancak doktorlar bu zor kanserin teşhisinde yeni yolllar bulma konusunda önemli mesafe kaydetti.

Patricia Beatty’nin midesinde ağrı vardı. Ultrason çektirdi. Kist bulundu: “Doktorum kistin kansere dönüşebileceğini söyledi.”

Doktorlar kistin içindeki sıvıyı test edebilirler. Ancak hangi kistin kansere dönüşeceğini anlamak zor. Ohio State Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi’nden Doktor Somaşeykar Krişna, doktorların kist duvarını mikroskopik olarak görüntülemelerini sağlayacak yeni bir teşhis yöntemi üzerinde çalışıyor. Dr. Somashekar Krishna, “Kistlerle ilgili teşhisi yüzde 96-97’lik isabetle koyabiliyoruz,’’ diyor.

Prosedürde doktorların kistin içini görmesi için küçük bir mikroskop kullanılıyor.

Krishna, ‘’Kist duvarından gerçek zamanlı doğrudan videoyla gelen resimdeki kalıplara bakarak, teşhisin ne olacağına karar veriyoruz,” diyor.

Bu yeni yöntem sayesinde doktorlar hayat kurtarabilir ancak pankreas kistleri ya da tümörleri yine önce görüntüleme testleriyle

bulunmak zorunda; ancak daha sonra başka yöntemler kullanılabilir. Zira diğer yöntemler rutin görüntüleme amaçlı kullanım için pahalı. Yani pankreas kanseri teşhisi konan hastaların büyük bölümüne yardımcı olmuyor.

Krişna, pankreas kanserinin erken safhada teşhisi için en mantıklı yolun kan tahlili olacağı görüşünde. Araştırmacılar çalışmalarını sürdürüyor ancak ufukta henüz böyle bir tahlil görünmüyor.

Beatty ise yeni mikroskobik yöntem sayesinde kist habisleşmeden yakalandığı için kansersiz bir hayat sürüyor.

