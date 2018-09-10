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"Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi" açılış için gün sayıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 20:14 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar: - "Müze ile Bursa'yı turizm noktasında harekete geçirecek noktadayız. Turizm sektörü burası ile ilgileniyor. İnşallah Bursa turizmine ciddi anlamda yön verecek bir müze olacak"

Bursa'nın merkez Osmangazi Belediyesi tarafından 2015'te yapımına başlanan, Bursa'nın fethi ve Osmanlı'nın kuruluş hikayesinin anlatıldığı "Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi" inşaatında sona gelindi.

Temmuz 2016'da hayatını kaybeden dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın başdanışmanlığını yaptığı müze, "yeşil bina" konseptinde tasarlandı.

Ebu İshak Mahallesi Kamberler Tarih Parkı'nın yanındaki 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen müzenin üst kısmında zeytin ağaçları ve seyir terası, içinde ise yapay şelaleler yer alıyor.

Bursa'nın fethi ve Osmanlı'nın kuruluş hikayesinin özel olarak hazırlanan görsellerle anlatıldığı müzede ayrıca kafeteryalar, konferans salonları, kütüphane, idari ofisler ve bin kişilik sergi salonu bulunuyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzede düzenlediği basın toplantısında, müzeye tanıtım gezileri yapmaya başladıklarını söyledi.

Dündar, müzenin iç içe geçmiş iki binadan oluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Müze ile Bursa'yı turizm noktasında harekete geçirecek noktadayız. Turizm sektörü burası ile ilgileniyor. İnşallah Bursa turizmine ciddi anlamda yön verecek bir müze olacak. Yeşil bina olarak tasarlandı. Enerji tasarrufu en üst seviyede. Kubbe 42 metre çapa sahip. Mühendislik olarak zor bir iş. Bununla birlikte kubbeyi oturtmuş olduğumuz 6 tane direk Bursa'da metfun 6 tane padişahı simgeliyor."

Kubbenin altında bin kişilik gösteri merkezi olduğunu anlatan Dündar, "Binamızda kütüphane, satış reyonu, üstünde kitap okuma yeri, 2 kafeterya, sergi salonu, bekleme salonu, 2 küçük sinema salonu, sunum salonu yer alıyor. Ayrıca müze ile ilgili film çalışması yapılıyor." diye konuştu.

Dündar, müzenin resmi açılışının ilerleyen günlerde gerçekleşeceğini ancak tanıtım gezilerinin başladığını anımsattı.

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Anahtar Kelimeler:
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Bursa

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