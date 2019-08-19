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Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Ara Güler rüzgarı esecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:14 | Son Güncelleme

Açılışı 21 Ağustos'ta yapılacak ve bir ay açık kalacak sergide, Ara Güler’in Bursa ziyareti sırasında çektiği 15 eseri yer alacak

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde, geçen yıl hayatını kaybeden usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in tarihi şehir Bursa için çektiği fotoğrafları sergilenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, müzenin yansıttığı tarihi değerlere uygun konferans, panel ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yaptığı anımsatıldı.

Osmangazi Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) iş birliğiyle düzenlenecek sergide, duayen fotomuhabiri Ara Güler’in Bursa ziyareti sırasında çektiği 15 eseri yer alacak.

Müzede 21 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te açılacak sergi, bir ay boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
"Ara Güler Sergisi"nin açılışı Bursa Fetih müzesi

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