HABER

Panorama 1326’da arkeopark sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 14:43 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve ziyaretçilerine zamanda yolculuk imkânı sunan Arkeopark, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde açılan sergi ile tanıtıldı.Büyükşehir Belediyesi’nin Arkeopark tanıtım kergisi, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin ve Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.

Panorama 1326’da arkeopark sergisi

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve ziyaretçilerine zamanda yolculuk imkânı sunan Arkeopark, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde açılan sergi ile tanıtıldı.
Büyükşehir Belediyesi’nin Arkeopark tanıtım kergisi, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin ve Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin’in de katıldığı törenle açıldı. Şahin, Aktopraklık Höyük kazı çalışmalarının ilk defa 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı Başkanlığı’nca başlatıldığını hatırlattı. Çalışmaların 2009 yılında yapılan protokolle Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından yürütüldüğünü dile getiren Şahin, “Çalışma arkeopark projesine dönüştürülerek Aktopraklık höyük açık hava müzesi haline getirildi. Proje, kazılar ile açığa çıkarılan kalıntıların yanı sıra tarih öncesi ve tarihî köy canlandırmalarını da barındırıyor. Kadim topraklarda yeni bir durak olan arkeopark tanıtım sergisi ile halkımızın çalışma hakkında fikir sahibi olabilmesini hedefliyoruz” dedi.
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin de kazı alanının park haline dönüştürüldüğünü ve Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Türkiye’de bir ilkin gerçekleştirdiğini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ‘Bursa Arkeolojisi’ diye bir kavram ortaya çıktığını ifade eden Şahin, “Bursa’nın tamamı bir şantiyeye dönüştü. Kazılar aralıksız devam ediyor. Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Arkeologlar Derneği Şube Başkanı olarak Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından ziyarete açılan sergi 13 Ocak 2019’a kadar gezilebilecek.

Panorama 1326’da arkeopark sergisi

Bu sabah İstanbul! Gören hayrete düştü Bu sabah İstanbul! Gören hayrete düştü
Otomobilin yakıt deposunda 9 kilo esrar ele geçirildiOtomobilin yakıt deposunda 9 kilo esrar ele geçirildi
Bünyamin Sürmeli: Selin rotasını, dolunun boyutunu söyleyebileceğizBünyamin Sürmeli: Selin rotasını, dolunun boyutunu söyleyebileceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bornozuyla poz vermeye çalışırken...

Bornozuyla poz vermeye çalışırken...

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ürdünlü çocuğa tokat atan sanık, tahliye edildi

Türkiye'nin yüreğini sızlatmıştı! Flaş gelişme

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama

Prof. Dr. Mümtaz Soysal son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Mümtaz Soysal son yolculuğuna uğurlandı

Cesedi görmek için birbirleriyle yarıştılar

Cesedi görmek için birbirleriyle yarıştılar

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme! Rapor yeniden istendi

Berkin Elvan davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.