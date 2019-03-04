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Pansiyonda çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 12:36 | Son Güncelleme

Bolu'da, Dereceören köyü mevkiinde bulunan bir pansiyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da, Dereceören köyü mevkiinde bulunan bir pansiyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın saat 09.30 sıralarında Abant yolu Dereceören köyü mevkiinde bulunan Raşit Koçyiğit'e ait bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çalışanlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı. Pansiyonda yangın sırasında müşteri olmadığı belirtildi. Pansiyonun bir bölümü yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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