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Pansiyonda iğrenç olay!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 15:04 | Son Güncelleme

Mersin'de, fuhşa yer ve imkan sağladığı iddiası ile gözaltına alınan pansiyon sahibi N.B., tutuklandı.

Pansiyonda iğrenç olay!

Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir pansiyonda fuhuş yapıldığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iş yerine operasyon düzenledi. Fuhuş yapan çok sayıda kişinin suçüstü yakaladığı çalışma sonucunda pansiyon sahibi N.B., 'fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek ve yer temin etmek' suçlaması ile gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere götürüldüğü emniyetten işlemlerinin tamamlanması ile adliyeye sevk edilen N.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş Mersin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
lan bu -fotoyu yayınlamışsın ama mynet kesin telif yersin kocasını aldatan kadının gizli videosu
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