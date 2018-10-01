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Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

Mersin'de bir pansiyonda 2 kadının, 2 erkekler para karşılığı ilişkiye girdiği belirlendi. Polis ekiplerinin 'fuhuşa yer ve imkan sağladığı' iddiası ile operasyonda gözaltına aldığı Suriye uyruklu K.C., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...

Kent merkezindeki Mahmudiye Mahallesi'nde vatandaşların şikayeti üzerine bir pansiyona operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 kadın ile 2 erkeğin fuhuş yaptığını belirledi.

RESEPSİYON GÖREVLİSİ FUHUŞ YAPTIRMIŞ

Polis, pansiyonda resepsiyon görevlisi olarak çalışan Suriye uyruklu K.C.'yi 'fuhuşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin fuhuş

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