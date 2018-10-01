Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...

Kent merkezindeki Mahmudiye Mahallesi'nde vatandaşların şikayeti üzerine bir pansiyona operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 kadın ile 2 erkeğin fuhuş yaptığını belirledi.
RESEPSİYON GÖREVLİSİ FUHUŞ YAPTIRMIŞ
Polis, pansiyonda resepsiyon görevlisi olarak çalışan Suriye uyruklu K.C.'yi 'fuhuşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına aldı.
Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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