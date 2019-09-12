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Pansiyonlu okul giderlerine "e-Ambar" ile anlık takip

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 09:46 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, pansiyonlu okulların yemek ve diğer bütçe kalemlerindeki giderlerini, ilk kez hayata geçirilen "e-Ambar" uygulaması ile takip edecek - Uygulama ile pansiyonlu okullarda alınan malzemelerin günlük, haftalık ve aylık maliyetlerinin yanı sıra tüketim durumları da anlık olarak takip edilebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), pansiyonlu okulların yemek ve diğer kalemlerdeki giderlerinin şeffaf şekilde takip edilebilmesine olanak tanıyan "e-Ambar" uygulamasını hayata geçirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Bakanlık, pansiyonlu okulların giderlerini ve bütçe işlemlerini daha şeffaf hale getirmek amacıyla yeni bir uygulama kullanmaya başladı.

Uygulamayla pansiyonlu okullardaki beslenme hizmetlerinde, gıda temini ve temizlik malzemelerinin kullanımında işlemlerin azaltılması, maliyet ve tüketimin elektronik ortamda takibinin sağlanması amaçlanıyor.

Pilot uygulaması Ankara'da başlatılan "e-Ambar"ın, ilerleyen süreçte Türkiye genelindeki tüm pansiyonlu okullara yaygınlaştırılması hedefleniyor.

- Giderlere tek tuşla anlık takip

2023 Eğitim Vizyonu'nda belirtilen hedefler doğrultusunda, Bakanlığa bağlı okul pansiyonlarında hizmet kalitesinin yükseltilmesi, pansiyon yönetiminin veriye dayalı olarak yapılabilmesi hedefiyle hazırlanan uygulamayla daha önce manuel olarak belli bir standardı bulunmayan günlük ve aylık yemek girdileri, ambara alınan ve çıkarılan malzemelerin takibi "tek tuşla" yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden Ankara'daki pansiyonlu okulların erişimine açılan e-ambar uygulamasıyla pansiyonlu okullarda alınan malzemelerin günlük, haftalık ve aylık maliyetlerinin yanı sıra tüketim durumları da anlık olarak takip edilebilecek.

Sistemle pansiyonlarda uygulama birliğinin sağlanması, hizmet kalitesinin artırılması sağlanacak.

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"e-ambar" uygulaması gider takibi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Pansiyonlu okullar

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