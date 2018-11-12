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Pansuman için gittiği hastanede parmağı kırıldı, tendonları koptu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:30 | Son Güncelleme

İZMİR'de, özel davetlerde aşçılık yapan Yağmur Güney Hıncal (53), yemek hazırlığında kesilen parmağına pansuman yaptırmak için gittiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde, iddiaya göre, kadın sağlık görevlisi, yarayı incelediği sırada parmağa aniden bastırıp, hızla hareket ettirince eklem kırıldı, kemik dışarı çıktı, tendonlar koptu.

Pansuman için gittiği hastanede parmağı kırıldı, tendonları koptu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, özel davetlerde aşçılık yapan Yağmur Güney Hıncal (53), yemek hazırlığında kesilen parmağına pansuman yaptırmak için gittiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde, iddiaya göre, kadın sağlık görevlisi, yarayı incelediği sırada parmağa aniden bastırıp, hızla hareket ettirince eklem kırıldı, kemik dışarı çıktı, tendonlar koptu. Ameliyatı saatler süren Hıncal, aylarca işini yapamayacağını, parmağını da bir daha kullanamayabileceğini söyledi. Hıncal, savcılığa suç duyurusunda bulunurken, toplam 100 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı.
İzmir'de verilen özel davetlerde aşçılık yapan Yağmur Güney Hıncal, eşinden boşandı ve 2 çocuğunun geçimini sağlamaya başladı. Hıncal, 11 Ekim'de, Bornova'daki ev partisi öncesi yemek yapmak için mutfağa girdi. Yemekle ilgili hazırlıklarını sürdürdüğü sırada Hıncal, sol elinin baş parmağını kesti. Kanın durmasına rağmen yarayı kontrol ettirmek için sağlık merkezine giden Hıncal, dikiş atılma olasılığına karşı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil servisine yönlendirildi.
SAĞLAM PARMAĞI KIRILDI, BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Acil servis sorumlusu doktor, parmağı muayene ettikten sonra dikiş atılmasına gerek olmadığına; ancak yeniden pansuman yapılmasına karar verdi. Hıncal'ın yanına gelen kadın sağlık görevlisi, yarayı incelediği sırada aniden bastırdığı parmağı hareket ettirmeye başladı. Bu sırada parmak, eklem yerinden kırıldı; kemik, etten dışarı çıktı ve tendonlar koptu. Bunun üzerine panikleyen görevlilerin röntgenini çektiği parmağa, 2 saat süren operasyon yapıldı. Parmağın normal işlevini sürdürüp, sürdüremeyeceği 2 ay sonra alçının çıkarılmasının ardından yapılacak kontroller ve fizik tedavi sonrası belli olacak.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, MADDİ- MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Başına gelenler nedeniyle büyük şok yaşayan ve aylarca çalışamayacak duruma geldiğini anlatan Yağmur Güney Hıncal, avukatı Keziban Işık aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu, 100 bin TL'lik de maddi ve manevi tazminat davası açtı. Yaşadıklarını anlatan Hıncal, şunları söyledi:
"Yemeği hazırladım, limondan gül yapmak istediğim sırada parmağımı kestim. Sağlık merkezine gittim, bana dikiş gerekebileceği söylenince de acil servise gittim. Burada sorumlu doktor kontrol ettikten sonra pansuman yapılması için yanına çağırdığı görevliye durumu anlattı. Ancak sağlık memuru, parmağımdaki yaraya bakıp aniden bastırınca kemiğim eklem yerinden dışarı çıktı. Panikle diğer doktorun yanına gittik. O da sağlam parmağımın nasıl bu hale geldiğini görevliden öğrenmeye çalıştı. Sonra parmağımı ameliyat ettiler. Aylarca çalışamayacağım. Parmağımı kullanamama durumum bile var. Ben ailemi parmaklarımla geçindiriyorum. Bir küçük yara böyle garip bir hal aldı, kocaman yaraya döndü. Kadın görevli bilinçsizce hareket ettiği için hem savcılığa suç duyurusunda bulundum hem de tazminat istiyorum. O kadına bir ders vermek istiyorum."

FOTOĞRAFLI

Pansuman için gittiği hastanede parmağı kırıldı, tendonları koptu

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