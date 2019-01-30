Pansuman için gittiği hastanede sağlık görevlisini darp etmeye çalıştı

Karaman’da bir kişi, ayağındaki yarayı pansuman ettirmek için gittiği özel hastanede sağlık görevlisini darp etmeye kalkıştı.
Olay, dün akşam saatlerinde Mahsur Dede Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede yaşandı. Alınan bilgiye göre, E.Ö., ayağındaki yarayı pansuman yaptırmak için hastaneye geldi. Sağlık görevlisi Abdulsemih G., pansuman yaptığı sırada iddiaya göre E.Ö., ’canını acıttığı’ iddiasıyla sağlık görevlisine tepki gösterdi. Bunun üzerine E.Ö., Abdulsemih G. ile arasında çıkan tartışma sonucu saldırmaya kalkıştı. Abdulsemih G., kaçarak koridora çıktı peşinden giden E.Ö. ise tekme ve yumrukla doktora saldırdı. Araya giren diğer çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen E.Ö., daha sonra çağrılan polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan E.Ö., polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Hastane içerisinde yaşananlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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