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Pansuman odasında sağlık çalışanlarına hakaretler savurdu

18.02.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da bir Aile Sağlık Merkezine pansuman olmak için gelen bir kişi kendisiyle ilgilenmedikleri iddiasıyla sağlık çalışanlarına hakaretlerde bulundu.

Diyarbakır’da bir Aile Sağlık Merkezine pansuman olmak için gelen bir kişi kendisiyle ilgilenmedikleri iddiasıyla sağlık çalışanlarına hakaretlerde bulundu. O anlar an ve an güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 12 Şubatta Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Musa Anter caddesinde bulunan 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, Sağlık Merkezinde hemşirelerin 65 yaş üstü kişilere korona virüs aşısı yaptığı esnada aniden odaya girerek pansuman yapılmasını istedi. Yoğunluk nedeniyle içerideki hastaların çıkmasını beklemesi gerektiğini aktaran hemşireye hakaretler savurarak saldırmaya çalışan şahıs, hemşirelerin odadan kaçmasıyla peşlerinden giderek küfür etmeye devam etti. Sıra bekleyen vatandaşların müdahale etmesi sonucu şahıs kaçarak uzaklaşırken, o anlar an ve an güvenlik kameralarına yansıdı.

"Hastalar korkup kaçtı"
Korku dolu anları anlatan hemşire Sermin Yokuş, "İçeri gelir gelmez küfür etmeye başladı, içeride aşılama yaparken birden bire odaya dalarak pansuman yapmak istediğini söyledi. Hastalar korkup kaçtı, daha sonra bizde aşılama yaptığımız odadan çıktık. Ortalığın biraz sakinleşmesini içerideki hastalar çıktıktan sonra işlemini yapacağımızı söyledik. Daha sonra küfürler yağdırmaya başladı, sonra yüz yüze gelip bana da yapınca, biraz sinirlendim. Şikayetçi oldum, kimlik bilgileri olmadığı için bir sonuç elde edemedik. Kendimizi kötü hissettik biz burada emek veriyoruz, karşılığında bu tür şeyler görmek tüm meslektaşlarımın olduğu gibi beni de üzüyor" dedi.
Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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