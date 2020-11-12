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'Panter mi o?' Endişeli halk panter avına çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2020 14:25 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Cirencester şehrinde yerli halk panter korkusu yaşıyor. Geçtiğimiz cumartesi günü bölgede yürüyüşe çıkan bir çift devasa büyüklükteki siyah bir yaratıkla karşılaştıklarını söyledi. Bunun üzerine yetkililer bölgede panter avına çıktı.

'Panter mi o?' Endişeli halk panter avına çıktı

İngiltere’nin Cirencester şehrinde halk panter avına çıktı. Önce Gloucestershire bölgesinde çıkan söylentiler üzerine bu hafta sonu yürüyüşe çıkan bir çiftin devasa büyüklükteki siyah bir yaratıkla karşılaştıklarını söylemesi bölgede hareketliliğe neden oldu.

Daha önce de aynı bölge de vahşi hayvanlara rastlanması birçok meraklı insanı ve gözlemcilerin rotasını oraya çevirmesine neden oldu.

'BÜYÜK SİYAH BİR KEDİ'

Chesterton bölgesine giden gözlemciler gördüklerine inanamadıklarını söyleyerek bölgedeki vahşi hayvan iddialarını doğruladı. Görüş bildiren birçok kişi hayvanı çok kısa bir süre için gördüklerinden dolayı fotoğraflayamadıklarını söyledi. Bölge sakinlerinden biri "Gördüğümüz şey şüphesiz bir şekilde büyük siyah bir kediydi. Çok büyüktü, koşuyordu. İlk gördüğümde onu büyük bir köpek sandım ama değil. O büyük bir kediydi." dedi.

500 TANE OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Uzmanlar, İngiltere'de geyik ve diğer büyük memelilerin popülasyonunu kontrol altında tutmaya yardımcı olan 500 kadar büyük kedi olabileceğini söylüyor. Bölgedeki meraklı ve endişeli bekleyiş sürüyor.

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