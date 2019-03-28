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Pantolon astarına dikilen cepte uyuşturucu ile yakalanıp tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 15:12 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin yaptığı üst aramasında pantolonunun astar kısmına dikilmiş cepte 23.19 gram uyuşturucu madde ile yakanıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi, tutuklandı.

Pantolon astarına dikilen cepte uyuşturucu ile yakalanıp tutuklandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin yaptığı üst aramasında pantolonunun astar kısmına dikilmiş cepte 23.19 gram uyuşturucu madde ile yakanıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi, tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, uyuşturucu sattığını tespit ettikleri R.Ç.'yi (33) bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Harekete geçen ekipler, dün akşam saatlerinde R.Ç.'yi Kadınlar Denizi Mahallesi yakınlarında durdurdu. R.Ç.'nin yapılan üst aramasında pantolonunun astar kısmına dikilmiş cepte 23.19 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Pantolon astarına dikilen cepte uyuşturucu ile yakalanıp tutuklandı

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