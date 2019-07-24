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PANTOLON DENERKEN 200 BİN DOLARI ÇALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 12:35 | Son Güncelleme

  Zeytinburnu'nda bir mağazada pantolon deneyen müşterinin içinde 200 bin dolar bulunan çantasını çalarak kaçan Cezayir uyruklu Sıdı M.(54) polis tarafından Aksaray Metro istasyonunda gözaltına alındı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA)
Zeytinburnu'nda bir mağazada pantolon deneyen müşterinin içinde 200 bin dolar bulunan çantasını çalarak kaçan Cezayir uyruklu Sıdı M.(54) polis tarafından Aksaray Metro istasyonunda gözaltına alındı. Şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Polis şüphelinin üzerinde çalınan paranın 9 bin dolarını ele geçirdi.

PANTOLON DENERKEN 200 BİN DOLARI ÇALDIRDI
Zeytinburnu'nda bulunan bir alışveriş merkezinde 18 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda Mardin'den İstanbul'a gelen S.B.(24) alışveriş yapmak için mağazaya girdi. Beğendiği bir pantolonu denemek için kabine giren S.B. bir süre sonra aynaya bakmak için dışarı çıktı. Ancak mağdur kabine geri döndüğünde çantasının yerinde olmadığını fark etti. Mağdur S.B. hemen polisi arayarak hırsızlığı haber verdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin işyerine girip çıkarken görüntülerine ulaştı. Şüphelinin mağdurun peşinden işyerine girdiği bir süre sonra elinde çantayla dışarı çıktığı görüldü.

METRO İSTASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerdeki kişinin daha önce 3 kez benzer suçlardan yakalanan Cezayir uyruklu Sıdı M. olduğunu tespit eden polis ekipleri bu şahsın peşine düştü. Şüphelinin izi iki gün sonra Aksaray Metro istasyonunda bulundu. Burada düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

ÇALINAN PARANIN 9 BİN DOLARI BULUNDU
Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca benzer suçlardan 3 kez polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelinin üzerinden çalınan paranın 9 bin doları ele geçirildi.

TUTUKLANDI
Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis paranın geriye kalanı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüsü
-Aktüel görüntüler
-Şüphelinin polis merkezinden çıkarılması

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