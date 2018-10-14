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Pantolondaki uyuşturucu zulası polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 14:34 | Son Güncelleme

AVCILAR'da bir lise önünde şüphe üzerine durdurulan kişinin yapılan üst aramasında herhangi bir şeye rastlanılmadı.

Pantolondaki uyuşturucu zulası polisten kaçamadı

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da bir lise önünde şüphe üzerine durdurulan kişinin yapılan üst aramasında herhangi bir şeye rastlanılmadı. Pantalon düğmesindeki kabarıklığı fark eden polis düğmelerin altına gizlenmiş uyuşturucu olduğunu fark etti. Zulada 9 parça esrar ele geçirildi. Uyuşturucuların bulunma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

(FOTOĞRAF)

Pantolondaki uyuşturucu zulası polisten kaçamadıPantolondaki uyuşturucu zulası polisten kaçamadıPantolondaki uyuşturucu zulası polisten kaçamadı

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