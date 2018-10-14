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- PANTOLONDAKİ UYUŞTURUCU ZULASI POLİSTEN KAÇMADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 14:25 | Son Güncelleme

  Haber: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Avcılar'da bir lise önünde şüphe üzerine durdurulan kişinin yapılan üst aramasında herhangi bir şeye rastlanılmadı.

Haber: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Avcılar'da bir lise önünde şüphe üzerine durdurulan kişinin yapılan üst aramasında herhangi bir şeye rastlanılmadı. Pantalon düğmesindeki kabarıklığı fark eden polis düğmelerin altına gizlenmiş uyuşturucu olduğunu fark etti. Zulada 9 parça esrar ele geçirildi. Uyuşturucuların bulunma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
Polisin uyuşturucuları bulması
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