Pantolondaki uyuşturucu zulasıyla polise yakalandı

Avcılar'da bir lise önünde şüphe üzerine durdurulan kişinin yapılan üst aramasında herhangi bir şeye rastlanılmadı. Pantalon düğmesindeki kabarıklığı fark eden polis, düğmelerin altına gizlenmiş uyuşturucu olduğunu fark etti.
Zulada 9 parça esrar ele geçirildi. Uyuşturucuların bulunma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
DHA
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