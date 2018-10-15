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Pantolondaki uyuşturucu zulasıyla polise yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 07:13 | Son Güncelleme

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir lisenin önünde şüpheli bir şahısa üst araması yapan polis ekipleri, arama sırasında pantolon düğmesindeki kabarıklığı fark etti. Düğmelerin altına gizlenmiş uyuşturucu olduğunun tespit edilmesinin ardından şüpheli tutuklandı.

Avcılar'da bir lise önünde şüphe üzerine durdurulan kişinin yapılan üst aramasında herhangi bir şeye rastlanılmadı. Pantalon düğmesindeki kabarıklığı fark eden polis, düğmelerin altına gizlenmiş uyuşturucu olduğunu fark etti.

Zulada 9 parça esrar ele geçirildi. Uyuşturucuların bulunma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

DHA

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istanbul Avcılar

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