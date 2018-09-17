Panucci'den eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı'na dava

TİRAN (AA) - Arnavutluk A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Christian Panucci, eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani'ye dava açtı.

Tiran Birinci Mahkemesi'nin resmi verilerine göre, Nishani'nin mayıs ayında Facebook hesabından Panucci'ye "şarlatan" demesi nedeniyle İtalyan teknik adam, eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı'na karşı 100 bin avroluk tazminat talebinde bulundu.

Nishani'nin 30 gün içerisinde savunmasını yapması gerektiği belirtildi.

Kosova ve Arnavutluk Milli Takımlarının mayıs ayında yaptığı maçta Arnavutluk'un 3-0 mağlup olması üzerine Nishani sosyal medya hesabından, "Panucci, daha önce inşa edilen şeyi yok eden bir şarlatan." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

