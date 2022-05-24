HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Paola Egonu: Vakıfbank'ın dünyaca ünlü yeni transferi kimdir?

Paola Egonu: Vakıfbank'ın dünyaca ünlü yeni transferi kimdir?

24.05.2022 05:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, İtalya'nın ve dünyanın en iyi voleybol oyuncuları arasında gösterilen Paola Egonu'yu gelecek sezon için transfer ettiklerini duyurdu. Sık sık ırkçılık ve homofobiye karşı verdiği mesajlarla da bilinen voleybolcu, "Bana illa bir etiket yapıştırmak istiyorsanız üzerimde isteyeceğim tek bir etiket var: Özgür" diyor.

Paola Egonu: Vakıfbank'ın dünyaca ünlü yeni transferi kimdir?

İtalya'nın ve dünyanın en iyi voleybol oyuncuları arasında gösterilen Paola Egonu'nun gelecek sezon Vakıfbank'ta oynaması bekleniyor. Vakıfbank'ın Şampiyonlar Ligi finalinde yendiği İtalyan ekip Imoco Volley Conegliano'nun yıldız oyuncusu Egonu, "Artık bir yurtdışı tecrübesi vakti geldi" diyor.

Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Pazar günü oynanan final sonrası TRT Spor kanalına yaptığı açıklamada "Egonu artık bizim oyuncumuz" dedi. İtalya basını da son 3 sezondur Conegliano'da oynayan 23 yaşındaki sporcunun gelecek sezon Vakıfbank kadrosunda yer alacağını yazdı.

Egonu geçen hafta Corriere della Sera gazetesinde yayımlanan bir söyleşide yurtdışına transferiyle ilgili soruları da yanıtladı. "Conegliano ile üçüncü sezon bitti, bu kulüple her şeyi kazandıktan sonra bir yurtdışı tecrübesinin vakti geldi mi?" sorusuna "Evet, bu yönde güçlü bir arzu var" diye yanıt verdi.

Gazetenin "Bu arzuda para, İstanbul'dan en az 2 kulüpten gelen milyonlarca euro'luk teklifler ne kadar rol oynuyor?" sorusuna ise Egonu'nun yanıtı şöyle oldu:

"Çok az rol oynuyor. Daha önce önemli rakamları reddettiğim oldu. Bir karar alırken en son düşündüğüm şey çekin miktarı. Daha çok değişimle bağlantılı büyüme imkanlarıyla, konfor alanımdan çıkmakla ilgileniyorum."

Paolo Egonu

'İSTEDİĞİM TEK ETİKET: ÖZGÜR!'

Egonu'nun bu röportajda da vurguladığı konfor alanı dışında varlığını ispat etme, değişikliğe açık olma özelliği bugüne kadar kamusal alanda sergilediği tutumuyla da uyumlu görünüyor.

Nijeryalı bir anne babanın 3 çocuğundan biri olarak İtalya'da doğup büyüyen Paola Ogechi Egonu, ırkçılık ve homofobiye karşı verdiği mesajlarla da tanınıyor.

Geçen yıl katıldığı Le Iene isimli televizyon programında kendisini şu sözlerle tanıtıyordu:

"Bu akşam size, benim için çok önemli olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben bir sporcuyum ve üzerimde çok fazla beklenti var. Bazı anlarda bu baskı sizi ezecek gibi olabiliyor, çünkü herkes sizden çok fazla şey bekliyor. Elbette bu da oyunun bir parçası ve bu baskıyı cesarete, savunmayı saldırıya dönüştürmek için her gün çalışıyorum. Ve bunu seviyorum.

Sevmediğim şeyse insanların üzerime yapıştırdığı etiketler; beni kimi sevdiğime, ten rengime, pasaportuma bakarak yargılamayı seçenler. Buna tahammül edemiyorum, bana illa bir etiket yapıştırmak istiyorsanız üzerimde isteyeceğim tek bir etiket var: Özgür!"

KÜÇÜKKEN RAHİBE OLMAK İSTİYORDU

Egonu'nun söyleşilerde en sık anlattığı anılarından biri de rahibe olan bir teyzesinden etkilenerek küçükken büyüyünce rahibe olmak istediğini söylemesi.

1.93 cm boyundaki Egbonu, pasör çaprazı olarak görev alıyor.

Ancak bu hayal kısa sürmüş ve Egonu çocuk yaşta kendisini voleybola adamış. 13 yaşından itibaren İtalya Voleybol Federasyonu'nun ekibi Club Italia'da oynamaya başlamış.

O yıllarda ailesi İngiltere'ye taşındıktan sonra da tek başına İtalya'da kalarak profesyonel voleybolda ilerlemeyi seçmiş.

Club Italia'da dördüncü sezonunda Serie A'da oynarken bir maçta 46 sayı yaparak kırdığı rekor hala sabit.

Club Italia'nın ardından 2 sezon AGIL Novara'da oynayan Egonu, 2019'da Imoco Volley Conegliano'ya transfer olmuştu.

Egonu, kariyerinde bugüne kadar İtalya lig şampiyonluğu, Süper Kupa, CEV Şampiyonlar Ligi gibi çok sayıda kupaya erişti. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Avrupa'yı temsilen Olimpiyat bayrağını taşıdı.

2021'de Forbes dergisinin "Avrupa'nın en etkili 30 yaş altı kişileri" listesine girdi.

YILDIZ OLMANIN SIRLARINI YAZDI

İtalya'nın son yıllarda yetiştirdiği en parlak voleybol yıldızları arasında sayılan Paola Egonu, birkaç gün önce "Yıldız olmak için 18 sır" isimli bir kitap yayımladı.

Paolo Egonu

Çocuklara ve gençlere hitap eden kitabında sporcunun verdiği tavsiyelerden biri de şöyle:

"Yaptığın şey seni mutlu ediyorsa yapmaya devam et. Ama sana kendini iyi hissettirmiyorsa bırak, sürdürmenin anlamı yok. Yıldız gibi parlamanın sırrı işte bundan ibaret."

Egonu kitabını geçen yıl kaybettiği dedesine adadı. Babasının babası Ambrogio'nun kendisine hayal kurmayı öğrettiğini söylüyor.

Kitabında, küçükken karşılaştığı ırkçı hakaretlerden de söz ediyor. Ancak geçen hafta Corriere'de yayımlanan söyleşisinde, "Neyse ki artık başıma böyle şeyler gelmiyor. İtalya ırkçı bir ülke değil. Kötü insan çok yok. Bazen cehalet ve yüzeysellik örnekleri görüyorum ama bu farklı" diyor.

Aynı söyleşide kariyer hedefleri ve 40 yaşına kadar voleybol oynamaya devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruyu ise şöyle yanıtlıyor:

"Kesinlikle hayır. Uzun süre bu işi yapmakta bir sakınca yok ama benim öyküm bu değil: Hayatta yapılacak daha çok şey var."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
18 yıllık sır kayıpta çarpık ilişkiler ağı! Kan donduran itiraf18 yıllık sır kayıpta çarpık ilişkiler ağı! Kan donduran itiraf
FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım! FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!
Erdoğan espriyi patlattı! 'Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin'Erdoğan espriyi patlattı! 'Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş!

Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş!

Ankara Adliyesi’nde akılalmaz vurgun!

Ankara Adliyesi’nde akılalmaz vurgun!

Hastalığı sevenlerini şoka uğrattı! Covid olunca öğrenmiş

Hastalığı sevenlerini şoka uğrattı! Covid olunca öğrenmiş

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yayını böyle açtı

Kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yayını böyle açtı

İlginizi Çekebilir

''Annemin katili en iyi arkadaşım!''

''Annemin katili en iyi arkadaşım!''

“Basur tedavisi için” dedi! Makatında sıkışınca dehşeti yaşadı

“Basur tedavisi için” dedi! Makatında sıkışınca dehşeti yaşadı

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Kızı, onlarca kadını dolandıran babasını ifşa etti!

Kızı, onlarca kadını dolandıran babasını ifşa etti!

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.