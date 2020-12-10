Paolo Rossi: İtalya'nın Dünya Kupası kahramanı Rossi hayatını kaybetti

1980'li yılların sonunda futbolu bırakan Rossi, daha sonra Sky, Mediaset ve Rai'de futbol yorumculuğu yaptı.

Rossi, 48 kez giydiği İtalyan Milli Takımı formasıyal 20 gol, Vicenza, Perugia, Juventus, Milan ve Verona formalarıyla da Serie A'da 100'den fazla gol attı.

Kulüpler düzeyinde ise Vicenza'da attığı gollerle tanınan Rossi, Juventus'a ve daha sonra AC Milan'a transfer olmuştu.

Rossi, İspanya'daki turnuvada İtalya'yı zafere taşıyıp, gol kralı ve en iyi oyuncu olmasının ardından, herkesin tanıdığı bir isme dönüşmüştü.

Turnuva hem İtalya hem de Rossi için sorunlu başlamıştı. O dönem Juventus forması giyen Rossi, grup maçlarında gol atmayı başaramadı ve İtalya aldığı üç beraberlikle gruptan zar zor çıktı.

İtirazı üzerine ceza iki yıla indirildi ve böylece İspanya'daki Dünya Kupası'nda oynadı.

Rossi, hep masum olduğunu savunsa da, 1980'deki Totonero skandalında yer almakla suçlanmasından sonra üç yıl boyunca futboldan men edilmişti.

Gergin geçen final maçında ibre, Rossi'nin ikinci yarının başında attığı golle İtalya lehine döndü ve daha sonra Gök Maviler maçı 3-1 kazanıp, üçüncü kez Dünya Kupasını aldı.

Rossi daha sonra zafer için "Bir yandan kendimi tatmin olmuş hissediyor, 'başardın' diyordum. Diğer yandan da tüm bunların bitmesinden üzgündüm. Dünya Kupası sona ermişti. Ama önemli bir şey kazandığınızda mesele sadece kupa değil. Birlikte o kupayı kazandığınız grup, sizi oraya taşıyan tüm kariyeriniz" demişti.

'Rossi İtalyan tarihinin bir parçası'

İtalya'nın zaferi, siyasi ve sosyal çalkantıdan geçen ülkede ulusal birliğe katkı yapıp, coşku getirmişti.

İtalyan gazeteci Daniele Verri, Rossi ve takım arkadaşlarının Dünya Kupasını kazandığı görüntülerin, daima ülkenin kültüründe yer alacağını söyledi.

Verri, BBC'ye yaptığı açıklamada "Hepimiz şoke olmuş durumdayız, çünkü Paulo Rossi, İtalyan futbolunda büyük bir figürdü. Futbolun ötesinde, İtalyan tarihinin bir parçasıydı. 1982 Dünya Kupası'nda onu izleyecek kadar şanslı olanlar, yaptıklarını hiç unutmayacak. İspanya 82 görüntüleri, İtalyan kültürünün bir parçası" dedi.

