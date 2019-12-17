Papa, cinsel taciz davalarında 'papalık sırrı' uygulamasını kaldırdı

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Katolik din adamlarının cinsel tacizle suçlandığı davalardan "papalık sırrı" uygulamasının kaldırılmasını emretti.

Vatikan tarafından bugün yayımlanan ve hemen yürürlüğe giren direktifle bundan böyle Katolik din adamları hakkındaki cinsel taciz suçlamaları, davaları ve kararları "papalık sırrı" kapsamından çıkarılacak.

Katolik din adamlarının tacizine uğrayanlar ve aktivistler yıllardır bu uygulamanın kaldırılmasını talep ediyordu. Bu davalarda papalık sırrı uygulamasının, tacizcileri korumak ve kurbanları susturmak için kullanıldığı, ayrıca sivil yargı ile iş birliğini güçleştirdiği belirtiliyordu.

Katolik Kilisesi kanunlarına göre papalık sırrının ihlal edilmesi, aforoz dahil ağır cezalara yol açabilen ciddi bir suç olarak değerlendiriliyor.

Papa Francesco'nun 83. doğum gününde yayımladığı direktifle taciz vakalarında papalık sırrı uygulamasını kaldırması tarihi nitelikte olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Kendisi de çocukken bir Katolik din adamının tacizine uğrayan, Papalık Çocukları Koruma Komisyonu'nun eski üyelerinden İrlandalı Marie Collins, papalık sırrının kaldırılmasını "harika bir haber" diye yorumladı.