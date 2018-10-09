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Papa çocuk istismarı skandalından şeytanı sorumlu tuttu

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

Katolik kilisesinin papazlarının çocuklara cinsel istismarda bulunmasının sebebini şeytana yükleyen Papa Francis, "Şeytan diri, iyi durumda. Katolik kilisesinin yıkmak için fazla mesai yapıyor" dedi.

Papa çocuk istismarı skandalından şeytanı sorumlu tuttu

Cinsel istismar skandalları nedeniyle kilisenin iki kutba bölünmesinden şeytanı sorumlu tutan Papa Francis, kilisenin bu durumdan kurtulması için, Ekim ayında yaptığı bütün ayinlerde dünya genelindeki Katolikleri seslenerek şeytanı yenmek için dua etmelerini söyledi.

Francis Jorge Mario Bergoglio, Papa seçildiği 2013’den beri onlarca defa şeytanın gerçek düşman olduğunu, belirterek, şeytanın bir mit olduğunun düşünülmemesi gerektiğini, böyle düşünülmesinin kendilerini korumaya almayıp yeneceğini uyanık olunması gerektiğini söyledi.

Kilise, son günlerde, ABD’den Almanya ve Şili’ye kadar papazların çocuklara karşı cinsel istismarları ile vurulmuştu. Bu durum, aynı zamanda kilisede muhafazakarlar ile liberaller arasında büyük bir kutuplaşmaya yol açmıştı.

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Şeytan Çocuk istismarı Papa Francis Katolik Kilisesi Fazla Mesai

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Cok haklısın sayın papa.Bizim ekonomimizi de seytan bozmaya calisiyor.Lanet olasi seytanlar her yerde.
Kendini ve başkalarını avutmanın en efektif yolu sanırım. At suçu şeytana, kadere kurtul
waow bu nasıl suçu insanlıktan alıp boşluğa bırakmaktır yarabbi
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