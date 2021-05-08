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Papa, Covid aşılarının patentinden feragat edilmesini istedi: 'Bireycilik terk edilmeli'

08.05.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemiyle küresel mücadele için Covid-19 aşılarının patent haklarından feragat edilmesi çağrılarına Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco da destek verdi.

Papa, Covid aşılarının patentinden feragat edilmesini istedi: 'Bireycilik terk edilmeli'

Pandemiyle küresel mücadele için Covid-19 aşılarının patent haklarından feragat edilmesi çağrılarına Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco da destek verdi.

Papa, aşıların fikri mülkiyet hakkının askıya alınarak "bireyciliğin terk edilmesi ve ortak menfaatin desteklenmesi" çağrısı yaptı.

Papa Francesco, aşıların dünya çapında dağıtımına destek amacıyla düzenlenen "Vax Live: Dünyayı Yeniden Birleştirme Konseri" isimli etkinlik için bir video mesajı yolladı.

Arjantinli Papa Francesco İspanyolca yaptığı konuşmada, "aşıya evrensel erişimin garanti edilmesi ve fikri mülkiyet haklarının geçici olarak askıya alınması için adalet duygusuyla hareket edilmesini" istedi.

'Bireycilik virüsü'

"Bireycilik virüsünün bizi başkalarının acılarına duyarsız kıldığını" söyleyen Papa, "Size yalvarıyorum, en savunmasız durumda olanları unutmayın" dedi.

Papa, piyasa ve fikri mülkiyet kanunlarının insanlığın sağlığının önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı.

Hafta içinde ABD yönetiminin Covid-19 aşıları için fikri mülkiyet hakkı istisnası getirilmesine destek vermesi üzerine bu konudaki tartışmalar güçlenmişti.

Aşıların patent hakkının kaldırılmasını talep edenler, pandemiyle dünya çapında mücadele edilebilmesi ve salgın krizinin etkin biçimde sonlandırılması için bunun gerekli olduğunu savunuyor. İlaç üreticileri ise patent korumasının kaldırılmasının bu etkiyi yaratmayacağını öne sürüyor.

ABD'nin kararının ardından Fransa ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkeleri de Covid aşılarının fikri mülkiyet haklarının askıya alınmasına destek vermiş, Almanya ise buna karşı çıkmıştı.

Papa Francesco, daha önce de aşıların paylaşımıyla ilgili çağrılarda bulunmuş, geçen ayki Paskalya mesajında da bu konuya değinmişti. Papa Paskalya mesajında, "aşı enternasyonalizmi" sağlanması ve "özellikle de en yoksul ülkelerle aşıların paylaşılması" için tüm uluslararası topluma çağrı yapmıştı.

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