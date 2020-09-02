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Papa’dan aylar sonra ilk ayin! Sahneye atlayıp öptüler

DÜNYA HABERLERİ  | 02.09.2020 16:01 | Son Güncelleme

Papa Francis aylar sonra ilk kez haftalık ayinde insanlarla bir araya geldi. Sahneye çıkan bir kişinin koronavirüs önlemlerine rağmen Papa'yı öpmesi dikkat çekti.

Papa’dan aylar sonra ilk ayin! Sahneye atlayıp öptüler

Koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürürken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis aylar sonra bir ilke imza attı.

Salgın nedeniyle uzun süredir insanlarla bir araya gelemeyen Papa, aralarında online ayinin de olduğu pek çok yönteme başvurmuştu.

500 KİŞİ KATILDI

Papa Francis, salgının zirve yaptığı Mart ayından sonra ilk kez bugün toplu ayin düzenledi. Vatikan’da corona önlemleri altında düzenlenen ayine yaklaşık 500 kişi katıldı. Katılımcılara maske zorunluluğu getirilirken, sandalyelerin aralarında da mesafe bırakıldı.

Çarpıcı görüntülerin ortaya çıktığı ayinde bir kişi Papa’nın bulunduğu sahneye elinde Lübnan bayrağıyla çıktı. İkili, amonyum nitrat patlaması sonrası zor günler geçiren ülke için birlikte dua etti.

Ağzında maske bulunan adam Papa’ya sarılırken, ardından ellerini öptü. Adamın corona önlemlerine aldırmadan yaptığı bu hareketler uluslararası ajansların objektifinden kaçmadı.

Daha önce corona virüsüne yakalandığı yönünde iddialar ortaya atılan Papa Francis’in test sonuçları negatif çıkmıştı.


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