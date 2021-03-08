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Papa'dan Erdoğan'a mesaj! Türk halkı için bu ifadeleri kullandı

08.03.2021 23:55 | Son Güncelleme:
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Papa'dan Erdoğan'a mesaj! Türk halkı için bu ifadeleri kullandı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Irak ziyareti sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. Papa mesajında, "Irak'a Papa olarak yaptığım seyahatten Roma’ya dönerken Türk hava sahasına girdiğim şu esnada sizlere iyi dileklerimi sunuyor; Yüce Tanrı'dan size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ruhani lider, Irak seyahati dönüşünde uçakta, gezisini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.

El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile Şubat 2019'da Abu Dabi'de aşırılıkla mücadele için "İnsani Kardeşlik" belgesi imzaladığı hatırlatılan ve benzer adımı Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile atıp atmayacağı sorusu yöneltilen Papa, Sistani ile görüşmesinin kardeşlik yolunun devamına yönelik önemli ve ikinci bir adım olduğunu, bunun gibi başka görüşmelerin de olacağını söyledi.

"SADECE ONU DİNLEYEREK BUNU ANLARSINIZ"

Irak gezisinde Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile buluşmasının İran'ın dini liderlerine bir mesaj olup olmadığı sorusuna Papa, "Bunun evrensel bir mesaj olduğuna inanıyorum. Bu inanç ve kefaret ziyaretini yapmayı ve kendini Tanrıya adamış, büyük ve bilge bir adamı görmeyi görev bildim. Sadece onu dinleyerek bunu anlarsınız." ifadelerini kullandı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında Irak'ı ziyaret etmesinin doğru olup olmadığına ilişkin bir sorusuna Papa, "Riskleri bilerek ve dua ettikten sonra bu kararı aldım." yanıtını verdi.

Ruhani lider, bölgede bundan sonra Lübnan'a bir ziyaret için söz verdiğini, Suriye'yi ise ziyaret etmeyi düşünmediğini dile getirdi.

PAPA'DAN TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TELGRAF

Katoliklerin ruhani lideri, Irak ziyareti dönüşünde adetleri olduğu üzere hava sahasını kullandığı ülkelerin liderlerine birer telgraf gönderdi.

Irak'tan ayrıldıktan sonra Türk hava sahasını kullanarak Roma'ya ulaşan Papa Franciscus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği telgrafında, şunları kaydetti:

"Irak'a Papa olarak yaptığım seyahatten Roma’ya dönerken Türk hava sahasına girdiğim şu esnada sizlere iyi dileklerimi sunuyor; Yüce Tanrı'dan size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum." (AA)

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