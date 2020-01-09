Papa'dan ilginç şaka: Öp ama ısırma!

Papa en son ellerine sarılan bir kadın onu bırakmayınca kadının eline patlattığı tokatla gündeme gelmişti.

Papa bu kez Vatikan'da kalabalığın arasından yürümeye başladı. Bu sırada bir rahibe papayı öpmek istedi.

Papa ise "Seni öpeceğim ama sakin olacaksın, Isırma!' sözleriyle şaka yaptı. Bunun üzerine Papa kadını sağ yanağından öptü.

Papa yeni yıl arefesinde benzer bir kalabalıkta kendini bırakmayan bir kadının eline vurmuştu.

Sonra da sabrını yitirdiğini itiraf ederek özür dilemişti.



