HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Papa'dan Myanmar açıklaması: Siyasi liderler serbest bırakılmalı

Papa'dan Myanmar açıklaması: Siyasi liderler serbest bırakılmalı

08.02.2021 17:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Papa'dan Myanmar açıklaması: Siyasi liderler serbest bırakılmalı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, demokrasinin askeri darbeyle kesintiye uğradığı Myanmar'da, siyasi liderlerin serbest bırakılması ve demokrasi yolunda ilerlenmesi çağrısında bulundu.

Vatikan'daki Papalık Sarayı'nda Vatikan'a akredite büyükelçiler ve kordiplomatiği geleneksel yeni yıl toplantısında kabul eden Papa, burada dünya meselelerine ilişkin bir konuşma yaptı.

Papa, Myanmar'daki askeri darbeyle ilgili olarak, "Demokrasiye giden yol geçen haftaki darbeyle aniden kesintiye uğradı. Bu durum, farklı siyasi liderlerin hapse atılmasına yol açtı ki bu ülkenin iyiliğine yönelik samimi bir diyaloğu cesaretlendirme işareti olması bakımından, onların bir an önce serbest bırakılmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, 2021'in Suriye'de çatışma ve ihtilafın sona erdiği yıl olmasını umduğunu da dile getirdi.

Papa Franciscus, İsrailliler ve Filistinliler sorunları çözen doğrudan diyaloğun temel olması gerektiğini kaydetti.

Ruhani lider, Kovid-19 salgını dolayısıyla aşı da dahil olmak üzere temel sağlık hizmetlerinin herkes için ulaşılabilir olması gerektiğini de ifade etti.

Papa, toplantıya katılan büyükelçilerle tek tek görüşerek, yeni yıllarını tebrik etti.

TÜRKİYE'NİN VATİKAN BÜYÜKELÇİSİ GÖKTAŞ DA KATILDI

Toplantıya katılan Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Papa'nın konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çevre sorunlarına, ekonomik ve toplumsal meselelere, hatta siyasi krizlere uzanan birçok konuya değindiğini belirterek, "Myanmar çerçevesinde darbenin değil demokrasinin desteklenmesi gerektiğini açıkça vurgulaması oldukça manidardı. İsrailliler ve Filistinliler arasındaki sorunun diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması, Libya’da ulusal uzlaşı sağlanması, salgınla mücadelede tüm insanlığın dayanışma içinde olması dahil, pek çok konuda Türkiye ile Vatikan'ın yaklaşımlarının birbiriyle örtüştüğünü de bir kez daha müşahede ettik." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Göktaş, Papa ile birebir görüşmesine ilişkin de şunları kaydetti:

"Tebrikleşme sırasında Papa Franciscus'a, Türkiye olarak medeniyetler arasında çatışmadan değil, ittifaktan yana olduğumuzu söyledim. Türkiye'nin de ülkeler ve halklar arasında barışı güçlendirmekten, dostane ilişkiler geliştirmekten yana olduğunu belirttim. Papa da farklı dinlerin müntesipleri arasında dostane ilişkiler geliştirmeye büyük önem verdiklerini hatırlattı. Türkiye’ye ve Türk halkına muhabbetini ve iyi dileklerini dile getirdi."

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Fas'ta sel felaketi: 24 ölüFas'ta sel felaketi: 24 ölü
Zabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yoluZabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yolu

En Çok Okunan Haberler

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

'Asıl kış şimdi başlıyor' dedi, tarih vererek uyardı

'Asıl kış şimdi başlıyor' dedi, tarih vererek uyardı

Mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

Mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Avustralya'da ölmek üzere olan hastanın son isteği yerine getirildi

Ölmek üzere olan hastanın son isteği yerine getirildi

Fas'ta sel felaketi: 24 ölü

Fas'ta sel felaketi: 24 ölü

İngiltere’de çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı

12 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti

Kuzey Kore kendisini provoke eden ülkeleri cezalandırmakla tehdit etti

Kuzey Kore kendisini provoke eden ülkeleri cezalandırmakla tehdit etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişimi iddiası

Cumhurbaşkanına suikast girişimi iddiası

Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nın patladığı anlar böyle görüntülendi

Yanardağın patlama anları kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.