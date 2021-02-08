Papa'dan Myanmar açıklaması: Siyasi liderler serbest bırakılmalı

Vatikan'daki Papalık Sarayı'nda Vatikan'a akredite büyükelçiler ve kordiplomatiği geleneksel yeni yıl toplantısında kabul eden Papa, burada dünya meselelerine ilişkin bir konuşma yaptı.

Papa, Myanmar'daki askeri darbeyle ilgili olarak, "Demokrasiye giden yol geçen haftaki darbeyle aniden kesintiye uğradı. Bu durum, farklı siyasi liderlerin hapse atılmasına yol açtı ki bu ülkenin iyiliğine yönelik samimi bir diyaloğu cesaretlendirme işareti olması bakımından, onların bir an önce serbest bırakılmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, 2021'in Suriye'de çatışma ve ihtilafın sona erdiği yıl olmasını umduğunu da dile getirdi.

Papa Franciscus, İsrailliler ve Filistinliler sorunları çözen doğrudan diyaloğun temel olması gerektiğini kaydetti.

Ruhani lider, Kovid-19 salgını dolayısıyla aşı da dahil olmak üzere temel sağlık hizmetlerinin herkes için ulaşılabilir olması gerektiğini de ifade etti.

Papa, toplantıya katılan büyükelçilerle tek tek görüşerek, yeni yıllarını tebrik etti.