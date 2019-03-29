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Papa elini öptürmeyince olay çıkmıştı! Sebebi belli oldu...

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

Papa’nın internette viral olan ek öptürmeme görüntüleri hakkında Vatikan’dan açıklama geldi: "Papa hijyenik sebeplerle elini öptürmek istemiyor".

Papa elini öptürmeyince olay çıkmıştı! Sebebi belli oldu...

Vatikan basın sözcüsü Alessandro Gisotti, Papa Francis’in Loreto’ya yaptığı ziyaret sırasında cemaatin elini öpme çabalarına karşılık ısrarla elini çekmeye çalıştığı görüntülerin polemik yaratması üzerine konu hakkında gazetecilere bir açıklamada bulundu.

Gisotti, Papa Francis’in hijyenik sebeplerle elini öptürmekten kaçındığını belirterek "Papa, özellikle de uzun kuyruklar oluşturan müritlerin bu şekilde birbirlerine virus geçirmesine engel olmak istiyor" dedi.

Papalık mührü olarak nitelendirilen 'Balıkçı yüzüğü'nü öpmek Katolik dünyasının en üst mertebesine saygı olarak addediliyor.

Ancak Arjantinli Papa göreve geldiği günden beri bu gelenekten uzak durmayı tercih ediyor. Papa Francis’in bu yaklaşımı katolik camiada kimileri tarafından ‘mütevazi bir hareket’ olarak değerlendirilse de muhafazakar Katolikler tarafından pek de hoş karşılanmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Papa el öptürme Hijyen

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