Papa eşcinsellere savaş açtı: Görevden ayrılsınlar!

Euronews'in haberine göre yeni kitabında konuyu mercek altına alan Papa, ruhban sınıfına dahil olmak isteyen yeni adayların daha sıkı bir değerlendirme sürecinden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Papa Francis'in bu ifadeleri, göreve geldiği 2013'ten bu yana en net açıklama olarak görüldü.

İspanyol Rahip Fernando Prado ile Papa Francis'in saatler süren röportajı Vatikan tarafından kitaplaştırıldı.

Katolik lider, kitabında bekarlık yeminini tutamayacak din görevlilerinin bulundukları yerden ayrılmalarını da istedi. "Kilisedeki eşcinsellikler beni endişelendiriyor" diyen Francis, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Eşcinsellik çok ciddi bir mesele. Kendilerine emanet edilen erkeklere eğitim verecek rahip adaylarının, atanabilmeleri için önce insani ve duygusal olarak olgun olmaları gerekiyor. Bu aynı zamanda dini topluluklara girmeyi isteyen kadın rahibeler için de geçerli."

Katolik Kilsesi'nde ruhban sınıfına girmek isteyen rahip, rahibe ve keşişler bekarlık yemini etmek durumunda.

Kilise, eşcinsel eğilimlerin günah olmadığını ancak eşcinsel eylemlerin günah olduğunu belirtiyor.

Rahip ve rahibelerin hayatında böylesi bir duruma yer olmadığını kaydeden Papa, Kilise'nin adayları belirlerken kendilerini vakfetmiş olmalarını istemesi gerektiğini de vurguladı.

Papa, "Bundan dolayı eşcinsel eğilimleri olanlar papazlık, rahibelik ve vakıf hayatına kabul edilmeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Papa Francis'in 'Mesleğin Gücü' isimli kitabı 3 Aralık'ta okuyucuyla buluşacak.

