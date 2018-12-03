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Papa eşcinsellere savaş açtı: Görevden ayrılsınlar!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.12.2018 09:54 | Son Güncelleme

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, eşcinsel eğilimli rahip ve rahibelerin ruhban sınıfına dahil olmamasını, zira iki türlü bir hayat yaşamaktansa din görevlisi pozisyonundan ayrılmalarının kendileri için çok daha iyi olacağını belirtti.

Papa eşcinsellere savaş açtı: Görevden ayrılsınlar!

Euronews'in haberine göre yeni kitabında konuyu mercek altına alan Papa, ruhban sınıfına dahil olmak isteyen yeni adayların daha sıkı bir değerlendirme sürecinden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Papa Francis'in bu ifadeleri, göreve geldiği 2013'ten bu yana en net açıklama olarak görüldü.

İspanyol Rahip Fernando Prado ile Papa Francis'in saatler süren röportajı Vatikan tarafından kitaplaştırıldı.

Katolik lider, kitabında bekarlık yeminini tutamayacak din görevlilerinin bulundukları yerden ayrılmalarını da istedi. "Kilisedeki eşcinsellikler beni endişelendiriyor" diyen Francis, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Eşcinsellik çok ciddi bir mesele. Kendilerine emanet edilen erkeklere eğitim verecek rahip adaylarının, atanabilmeleri için önce insani ve duygusal olarak olgun olmaları gerekiyor. Bu aynı zamanda dini topluluklara girmeyi isteyen kadın rahibeler için de geçerli."

Katolik Kilsesi'nde ruhban sınıfına girmek isteyen rahip, rahibe ve keşişler bekarlık yemini etmek durumunda.

Kilise, eşcinsel eğilimlerin günah olmadığını ancak eşcinsel eylemlerin günah olduğunu belirtiyor.

Rahip ve rahibelerin hayatında böylesi bir duruma yer olmadığını kaydeden Papa, Kilise'nin adayları belirlerken kendilerini vakfetmiş olmalarını istemesi gerektiğini de vurguladı.

Papa, "Bundan dolayı eşcinsel eğilimleri olanlar papazlık, rahibelik ve vakıf hayatına kabul edilmeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Papa Francis'in 'Mesleğin Gücü' isimli kitabı 3 Aralık'ta okuyucuyla buluşacak.

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Papa Papa Francis eşcinsel eğilim rahip Rahibe

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
o zaman senin de istifa etmen gerekir hatta % 90 istifa etmeli :))
"Ayrımcı talep" mi?Mal olabilir misiniz acaba? İyi o zaman uyuşturucu müptelası polis,satanist ilköğretim öğretmeni de olsun.Hey Allahım.Ya uyuşturucu kullandıktan sonra haber yazmayın nolur.
yahu erkek adam hiç şeyini şey yaptırır mı?
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