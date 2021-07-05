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Papa Francesco 3 saatlik kolon ameliyatı sonrası bir hafta hastanede kalacak

05.07.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatikan, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun dün geçirdiği kolon ameliyatının ardından durumunun iyi olduğunu, bir hafta kadar hastanede kalacağını açıkladı.

Papa Francesco 3 saatlik kolon ameliyatı sonrası bir hafta hastanede kalacak

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun, dün geçirdiği kolon ameliyatının ardından durumunun iyi olduğu ancak bir hafta kadar hastanede kalacağı açıklandı.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre Papa, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde sol kolondaki divertiküler daralma nedeniyle ameliyat oldu. Genel anestezi altında yapılan ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü.

Papa'nın operasyona "iyi tepki verdiği" ve genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Vatikan, Papa'nın bilincinin açık olduğunu ve kendiliğinden nefes alabildiğini de belirtti.

84 yaşındaki Papa'nın herhangi bir beklenmedik komplikasyon geliştirmemesi halinde 7 gün kadar hastanede kalması bekleniyor.

Vatikan, Papa Francesco'nun ameliyatının önceden planlanmış bir operasyon olduğunu da vurguladı. Ameliyatın Papa'nın genellikle kabullere ve törenlere ara verdiği Temmuz ayında yapılması da bunun önceden planlanmış bir ameliyat olduğunu destekler bir unsur olarak görülüyor.

Papa Francesco dünkü ameliyattan birkaç saat önce Vatikan'da yaptığı Pazar duasında Eylül ayında Macaristan ve Slovakya'ya seyahat edeceğini açıklamıştı.

'Fiziksel acı karşısında korkağım' demişti

1936, Arjantin doğumlu olan Papa Francesco, gençliğinde geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle akciğerinin bir kısmını kaybetmişti. Papa'nın ayrıca yürüyüşünde aksamasına da yol açan siyatik ağrılarından mustarip olduğu biliniyor.

Papa 2019'da da bir katarakt operasyonu geçirmişti. Dün yapılan kolon ameliyatı ise 2013'te Papa seçildikten sonra ilk hastaneye yatırılışı oldu.

Papa Francesco birkaç yıl önce memleketi Arjantin'de yayımlanan La Voz del Pueblo (Halkın Sesi) gazetesine verdiği söyleşide genel olarak bir korkusunun olmadığını söylemiş ancak "Fiziksel acı karşısında korkağım. Sanırım 19 yaşındayken geçirdiğim akciğer ameliyatının bir etkisi" demişti.

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