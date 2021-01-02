Papa Francesco futbol tutkusunu anlattı: 'Kalecilik benim için hayat okulu oldu'

Kendisinin de çocukken sokaklarda futbol oynadığını söyleyen Papa, "Futbolu seviyordum ama en başarılılar arasında değildim, hatta Arjantin'de 'katı bacaklı' denilenlerdendim" dedi. Papa, bu yüzden arkadaşlarının kendisini hep kaleci olarak seçtiğini ve bu tecrübeden aldığı hayat derslerini de anlattı:

"Çocukken ailemle El Gasometro stadyumuna gidişimizi çok iyi ve büyük memnuniyetle hatırlıyorum. Özellikle de 1946'da San Lorenzo'nun kazandığı şampiyonayı hatırlıyorum. Futbolcuların oyununu izlemekle geçen günleri ve biz çocukların eve dönüşteki mutluluğumuzu hatırlıyorum: yüzümüzde neşe ve mutluluk, kanımızda andrenalin vardı."

İtalya'da yayımlanan spor gazetesi la Gazzetta dello Sport'a uzun bir söyleşi veren Papa Francesco, memleketi Arjantin'de sokaklarda yaptığı futbol maçlarının ve stadyuma gitmenin verdiği mutluluğu paylaştı.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, çocukluğundaki futbol tutkusunu ve bu oyundan aldığı hayat derslerini anlattı, kazanmak kadar kaybetmenin de bir "zafer" olabileceğini söyledi.

"Kalecilik yapmak benim için büyük bir hayat okulu oldu. Kaleciler her taraftan gelebilecek tehlikelere karşılık vermek için hazır olmalı."

'**Yoksulduk ama paçavra top yetiyordu**'

Papa, futbolla ilgili başka bir anısını da şöyle anlattı:

"Bir de paçavra topu anım var: meşin toplar pahalıydı, biz yoksulduk, kauçuk toplarsa henüz yaygın değildi. Ama bize eğlenmek ve evin yakınındaki meydanda ufak mucizeler gerçekleştirmek için paçavralardan yapılmış bir top yetiyordu."

Futbolun bir takım oyunu olması ve ortak bir amaç için çalışılmasını öven Papa, "Ya birlikte oynarsınız ya da parçalanırsınız. Birlik içinde kalmayı başaran küçük gruplar, beraber çalışmayı beceremeyen daha büyük takımları böyle alt eder" dedi.

'**Zafer insanı kibirli yapabilir**'

Papa ayrıca "kazanmak" ve "kaybetmek" kavramlarıyla ilgili görüşlerini de paylaştı:

"Kazanmak ve kaybetmek birbirinin zıddı iki fiil gibi görünürler. Herkes kazanmayı sever, hiç kimse kaybetmekten hoşlanmaz. Zafer kazanmak, tarifi zor bir heyecan getirir, ama kaybetmenin de harika bir yanı vardır.