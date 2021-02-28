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Papa Francesco iklim değişikliğini 'Nuh tufanına' benzetti

28.02.2021 14:39 | Son Güncelleme:
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Papa Francesco iklim değişikliğini 'Nuh tufanına' benzetti

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco iklim değişikliği krizini İncil'de de anlatılan Nuh tufanına benzetti.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco iklim değişikliği krizini İncil'de de anlatılan Nuh tufanına benzetti.

Daha önce de iklim değişikliği ile mücadelenin aciliyetine birçok kez dikkat çeken Papa, Nuh tufanı benzetmesini ise gelecek hafta çıkacak bir kitap için verdiği söyleşide yaptı.

İtalyan Katolik din adamı Marco Pozza'nın yazdığı "Kusurlar ve faziletler" (Dei vizi e delle virtù) isimli kitaptan bazı bölümler İtalya'da yayımlanan Corriere della Sera gazetesinde yer aldı.

Gazetenin bugün baş sayfasında "Papa'dan çağrı: İklim konusunda tutum değiştirmezsek tufan olacak" başlığıyla yayımladığı kesitte Papa şunları söyledi:

"İncil, tufanın Tanrı'nın gazabının sonucu olduğunu söylüyor… Uzmanlara göre İncil'deki bir mit anlatısı. Ama mitler de bir anlayış biçimidir. Arkeologlar, kazılarda sel izleri buldukları için tufanın tarihi bir anlatı olduğunu söylüyor. Bu belki de sıcaklığın artması ve buzulların erimesinden kaynaklanan büyük bir seldi. Aynı yolda gitmeye devam edersek şimdi de bu olacak."

Papa Francesco daha önce de iklim krizinin küresel bir acil durum teşkil ettiği ve felakete yol açmaması için eyleme geçilmesi mesajları vermişti.

Papa, 2015'te yayımladığı "Laudato Si" isimli genelgesiyle iklim değişikliğinden kaynaklanan ağır çevresel, toplumsal, ekonomik ve siyasi sonuçlara dikkat çekmişti.

Papa bir basın toplantısında da siyasi yetkililerin iklim değişikliği konusunda harekete geçmekte neden geciktiği sorusuna, "Neden mi? Aklıma Eski Ahit'teki bir cümle geliyor: İnsan aptaldır, gözleri görmeyen bir inatçıdır. Aynı çukura iki kez düşen tek hayvan insandır" diye yanıt vermişti.

İklim değişikliği krizine karşı eylemleriyle tanınan İsveçli öğrenci Greta Thunberg de 2019'da Vatikan'da Papa ile görüşmüş ve ardından İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Papa Francesco akut iklim krizini ele alan ilk dünya lideri. Gezegenimizi ve doğal hayatı korumak gibi bir ortak amacımız olduğu için ikimiz aynı taraftayız" demişti.

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