Papa Francesco: Musul'da 'IŞİD'e bu silahları kim satıyor?' diye düşündüm

Irak ziyaretini tamamlayarak Vatikan'a dönen Papa Francesco, geziyi değerlendirdiği basın toplantısında Musul'da IŞİD'in yıktığı kiliselerin enkazında dua ederken "Bunlara bu silahları kim satıyor?" diye düşündüğünü söyledi.

5-8 Mart'ta Irak'a giderek bu ülkeyi ziyaret eden ilk papa olan Papa Francesco, dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Musul'un yıkıntılar içindeki halini havadan gördüğünde ve kilise enkazında dua ederken neler hissettiğini sorması üzerine Papa şunları söyledi:

"Yıkılan kilisenin önünde durdum, söyleyecek söz bulamadım. İnanılmazdı, inanılmazdı… Sadece bu kilise değil diğerleri de, yıkılan bir cami de vardı… İnsanlığımızın acımasızlığı inanılmaz…

"Kilisedeyken aklıma gelen bir soru şuydu: Bu yok edicilere bu silahları kim satıyor? Evlerinde yapmıyorlar ya… Silahları kim satıyor? Kim bunların sorumlusu?

"Bu silahları satanların en azından samimiyetle 'Biz satıyoruz' demelerini isterdim. Ama söylemiyorlar. Bu çirkin."

Nadia Murad'ın kitabı gezide etkili oldu

Papa Francesco, pandemi de dahil bir dizi riske rağmen Irak gezisinde kararlı olmasının nedenini açıklarken, bu kararda Iraklı Yezidi Nadia Murad'ın kitabının da etkili olduğunu söyledi.