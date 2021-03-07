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Papa Francesco, Musul'da kiliselerin enkazı arasında dua etti

07.03.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Papa Francesco, Musul'da kiliselerin enkazı arasında dua etti

Irak'a tarihi bir ziyarette bulunan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco bugün ülkenin kuzeyindeki Musul kentinde, IŞİD işgalinde yıkılan kiliselerin arasında savaş ve çatışma kurbanları için dua etti.

Irak'a tarihi bir ziyarette bulunan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco bugün ülkenin kuzeyindeki Musul kentinde, IŞİD işgalinde yıkılan kiliselerin arasında savaş ve çatışma kurbanları için dua etti.

Papa, Irak ziyaretinin 3. gününde bugün Irak Kürdistan Özerk Bölgesi'ne geçerek bölge yönetimiyle görüştü.

Ardından, 2014-2017 yılları arası IŞİD'in ele geçirdiği bölgede yer alan Musul kentine geçen Papa, saldırılarda yıkılan kiliselerin yer aldığı 4 Kilise Meydanı'nda "tüm savaş ve silahlı çatışmaların mağdurları için" dua etti.

Papa burada yaptığı konuşmada "hayatları, kardeşlerinin eliyle kısa kesilenler için" dua ederken, "Her şeye rağmen kardeşlik kardeş katlinden, umut ölümden, barış savaştan daha güçlü "dedi.

Papa, Musul'daki şiddet kurbanlarını anarken ilk sırada Müslümanları saydı ve şunları söyledi:

"Burada Musul'da, savaşın ve düşmanlığın trajik sonuçları çok net görülüyor. Müslümanlar, Hristiyanlar, Yezidiler ve diğerleri, binlerce kişinin öldürülmesi ya da zorla yerlerinden edilmesi, antik ibadet mekanlarının yıkılması, medeniyet beşiği olan bu ülkenin böylesi insanlık dışı bir fırtına tarafından vurulması ne kadar acımasızca."

Papa Musul'un ardından, Kuzey Irak'ta Hristiyan nüfusun en yüksek olduğu Karakuş kentine de giderek IŞİD tarafından yıkıldıktan sonra onarılan ülkenin en büyük kilisesini ziyaret edecek.

Papa'nın daha sonra Erbil'deki Franso Hariri Stadyumu'nda bir ayin yönetmesi bekleniyor.

Covid-19 kısıtlamaları gereği stadyum kapasitesinin altında katılımcı gibi önlemler alınsa da bu etkinliğe yaklaşık 10 bin kişinin katılımı bekleniyor.

Irak gezisindeki bu etkinlik ve Papa'yı görmek için kalabalık grupların yollarda toplanması gibi durumların, ülkede salgınla mücadele çabalarına olumsuz etki etmesinden korkuluyor.

84 yaşındaki Papa Francesco ile birlikte Irak'a giden heyettekiler ise aşılanmıştı.

"İbrahim peygamber ortak ata" vurgusu

5-8 Mart tarihli Irak gezisi, bir Papa tarafından bu ülkeye yapılan ilk ziyaret olarak tarihi bir önem taşıyor.

Papa'nın gezisinde sıklıkla tek tanrılı üç dinin, bugün Irak topraklarına dahil olan Ur ovasında doğduğuna inanılan İbrahim peygambere dayandığı vurgulanıyor ve "kardeşlik" mesajı yineleniyor.

Papa'nın Irak ziyaretinin sloganı da İncil'den alıntıyla "Hepiniz kardeşsiniz" olarak belirlendi.

Papa Francesco'nun Irak gezisinde öne çıkan temalar, dinler arası diyaloğu artırmak ve bu ülkedeki Hristiyanların durumuna dikkat çekmek olarak görülüyor.

Kesin sayılar bilinmese de Katolik Kilisesi vakıflarının verilerine göre Irak'taki Hristiyan nüfusun 2003'ten bu yana 1-1,4 milyondan 300-400 bine indiği hesaplanıyor.

"Silahlar sussun" çağrısı

Papa geçen Cuma günü ziyaretinin ilk konuşmasında siyasetçilere seslenerek "Silahlar sussun! Burada ve her yerde silahların yayılması durdurulsun!" demişti.

Dün de Necef'e giderek Şii lider Ayetullah Ali El Sistani'yi ziyaret eden Papa bu görüşmede de "farklı dinler arasında karşılıklı saygı ve diyaloğun beslenmesi" mesajı vermişti.

Papa dün ayrıca, İbrahim peygamberin doğum yeri olduğuna inanılan Ur ovasında düzenlenen dinler arası buluşmada "İbrahim'in çocukları" başlıklı bir duaya katılmıştı.

Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi, Papa ile Ayetullah El Sistani'nin "tarihi görüşmesi" ve Ur'daki "tarihi dinler arası buluşma" şerefine 6 Mart tarihini Irak'ta Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Günü ilan ettiklerini açıkladı.

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