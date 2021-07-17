Papa Francesco'dan Latince ayinlere kısıtlama, muhafazakar Katolikler tepkili

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, ayinlerin Latince yapılmasına kısıtlama getirince muhafazakar kanadı kızdırdı.

Papa Francesco cuma günü açıklanan kararıyla, ayinlerin Latince yapılmasını özel izne tabi kıldı. Papa bu kararı, Latince ayin meselesinin kilise içinde bölünmelere yol açığı gerekçesiyle aldığını açıkladı.

Katolik Kilisesi içinde ayin dili ve ritüelleri konusundaki tartışma ve ayrılıklar onlarca yıldır devam ediyordu. Modernleşme yönünde önemli yenilik ve reformların yapıldığı 2. Vatikan Konsili (1962-1965) öncesinde Katolik rahipler ayinleri Latince ve sırtları cemaate dönük olarak yönetiyordu.

İkinci Vatikan Konsili'nde ise rahiplerin cemaate yüzlerini dönmesi ve ayin dilinin Latince yerine halkın daha iyi anlayabileceği yerel dillerde yapılmasının önü açılmıştı.

Dünya çapındaki bütün piskoposların bir araya gelerek kilise açısından temel konuları görüştüğü "ekümenik toplantı" olan konsilde alınan bu karar o tarihten beri tartışmaların odağındaydı. Latince ayin, muhafazakarlar ile reform yanlıları arasındaki çatışmaların sembollerinden biri haline gelmişti.

Kilise içindeki muhafazakar kanat, 2. Vatikan Konsili'yle getirilen birçok yenilik gibi ayinlerin Latince dışında dillerde yapılmasına da karşı çıkıyordu. Papa Francesco'dan önce görev yapan son iki selefi, bazı aşırı muhafazakar cemaatleri memnun etmek amacıyla Latince ayinlere yeniden kapı açmıştı.

Önceki Papa 16. Benedetto 2007'de aldığı kararla, rahiplerin ayinleri Latince yapabilmesi için piskoposlardan özel izin almaları şartını kaldırmıştı.

Katolik Kilisesi'nin son yıllardaki en reform yanlısı lideri olarak görülen Papa Francesco ise dünkü kararıyla ayinlerin Latince yapılmasını tekrar özel izne bağladı. Bundan böyle rahiplerin Latince ayin için bağlı oldukları piskoposlardan izin alması, bazı hallerde de piskoposların bu izin için doğrudan Vatikan'a başvurması gerekecek.

"Karşıtlık çıkarmak için kullanılıyor"

Papa Francesco bu kararı dün dünya çapındaki piskoposlara yazdığı bir mektupla duyurdu. Papa mektubunda, Latince ayin meselesinin kilise içinde "mesafeleri artırmak, ayrılıkları sertleştirmek, karşıtlık çıkarmak için kullanıldığını" söyledi. Latince ayin meselesinin esasında 2. Vatikan Konsili ve burada yapılan reformlara karşı çıkmak için kullanıldığını vurgulayan Papa, bu durumun kilisede bölünme riski yarattığını belirtti.

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Muhafazakar kanadın sıklıkla dile getirdiği, 2. Vatikan Konsili'nin "gerçek kiliseye ve geleneklerine ihanet ettiği" şeklindeki argümanı da hatırlatan Papa, bunu "temelsiz bir iddia" diye niteledi ve bundan "üzüntü duyduğunu" söyledi.

Papa Francesco'nun reform olarak görülen birçok adımına ve açıklamasına tepki gösteren muhafazakar cepheden bu son karara da sert eleştiriler geldi.

Muhafazakar Katolikler arasında popüler olan ABD merkezli "gelenekçi" blog sitesi Rorate Caeli, Papa'nın kararını "nefret ve intikam hisleriyle dolu bir saldırı" olarak yorumladı. Sosyal medyada da binlerce takipçisi olan site, "Francesco ölecek ama Latin ayini sonsuza dek yaşayacak" diye yazdı.

İngiltere merkezli Latince Ayin Derneği, Papa'nın kararını "vahim bir hayal kırıklığı" diye niteledi. Derneğin başkanı Joseph Shaw bu karar yüzünden eski gelenekleri savunan Katolikler arasında birçok kişinin kiliseden uzaklaşacağını öne sürdü.

İtalya'da yayımlanan sağ çizgideki Libero gazetesi de bugün baş sayfasından verdiği haberde, Papa Francesco'nun bu kararla kendisinden önceki papayı "silip attığını" yazdı.

Önceki Papa 16. Benedetto, halen hayatta olmasının da etkisiyle, Papa Francesco'ya karşı çıkan bazı muhafazakar Katolikler tarafından başlıca referans noktası olarak görülmeye devam ediyor.

