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Papa Francesco'nun istifa edeceğine dair söylentiler artıyor

06.06.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatikan çevrelerinde son birkaç gündür Papa’nın istifaya hazırlandığı söylentisi konuşuluyor. Bu söylenti hem 85 yaşındaki Papa Francesco’nun sağlık durumundan, hem de gelecek Ağustos ayındaki programından kaynaklanıyor.

Papa Francesco'nun istifa edeceğine dair söylentiler artıyor

Vatikan çevrelerinde son birkaç gündür Papa'nın istifaya hazırlandığı söylentisi konuşuluyor. Bu söylenti hem 85 yaşındaki Papa Francesco'nun sağlık durumundan, hem de gelecek Ağustos ayındaki programından kaynaklanıyor.

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Papa
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