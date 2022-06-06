Papa Francesco'nun istifa edeceğine dair söylentiler artıyor

Vatikan çevrelerinde son birkaç gündür Papa’nın istifaya hazırlandığı söylentisi konuşuluyor. Bu söylenti hem 85 yaşındaki Papa Francesco’nun sağlık durumundan, hem de gelecek Ağustos ayındaki programından kaynaklanıyor.
Vatikan çevrelerinde son birkaç gündür Papa'nın istifaya hazırlandığı söylentisi konuşuluyor. Bu söylenti hem 85 yaşındaki Papa Francesco'nun sağlık durumundan, hem de gelecek Ağustos ayındaki programından kaynaklanıyor.
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