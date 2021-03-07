HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Papa Françesko Musul’da

Papa Françesko Musul’da

07.03.2021 12:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Papa Françesko Musul’da

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, tarihi Irak ziyaretinin üçüncü gününde Musul’daydı.

Papa IŞİD işgalinde yıkılan kilisenin önünde yaptığı konuşmada, dinler arası kardeşlik çağrısı yaptı.Irak ziyaretinin üçüncü gününde Musul'a giden Papa Françesko, burada IŞİD kurbanları için dua etti. Pazar sabahı, kentin IŞİD tarafından kontrol edildiği dönemde yıkılan kilisesinin önündeki meydanda Hristiyan cemaati ile bir araya gelen Papa, burada yaptığı konuşmada, "Şayet tanrı, yaşamın tanrısı ise, ki öyle; o halde bizler onun adına kardeşlerimizi öldüremeyiz" dedi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Erbil'den Musul'a çok sayıda helikopterden oluşan bir filo ile gelen 84 yaşındaki Papa Françesko'nun söz konusu ziyaretine büyük sembolik önem atfediliyor.

IŞİD, 2014 yılında Musul'u ele geçirmiş ve aynı yılın haziran ayında "Halifelik" ilanını burada yapmıştı. Irak ordusu ise uzun süreli çatışmalar ve uluslararası koalisyonun askeri ve lojistik desteği ile 2017'de kenti yeniden kontrolü altına almayı başarmıştı.

Papa, kilise yıkıntısının önündeki meydanda yaptığı konuşmada ayrıca, "Burada Musul'da, savaşın ve düşmanlığın trajik sonuçları her tarafta görülüyor. Binlerce insanın göçe zorlanması ve katledilmesi, medeniyetin beşiği olan bu yerde kültürel varlıkların harap edilmesi korkunç bir zulüm" ifadesini kullandı.

Irak'ı ziyaret eden tarihteki ilk Papa olan Françesko'nun Musul'dan Irak'ta Hristiyan nüfusun en yüksek olduğu Karakuş kentine geçtiği bildirildi. Papa'nın daha sonra Erbil'de bir futbol stadyumunda yapılacak kitlesel ayini yönetmesi bekleniyor.

2000'li yılların başında yaklaşık bir buçuk milyon Hristiyanın yaşadığı Irak'ta bugün bu sayı 400 binlere gerilemiş durumda. Son 20 yılda yüzbinlerce Hristiyan, büyük oranda dini saldırılar ve özellikle de radikal İslamcı grupların uyguladığı şiddetten kaçarak ülkeyi terk etti.

dpa,AFP,KNA / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti
Fenerbahçe'ye eski şampiyonlukları geri verilecek mi? Fenerbahçe'ye eski şampiyonlukları geri verilecek mi?
Vestel canlı destek hattına nasıl ulaşılır?Vestel canlı destek hattına nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla taradılar

Çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla taradılar

Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

Uçakta soyunmaya başlayan yolcuyu durduramayınca koltuğa bağladılar

Bir anda soyunmaya başladı! Uyarıları dikkate almayınca...

Tarihi anlar: Irak ziyaretini sürdüren Papa, Erbil'e geldi

Tarihi anlar: Uçak şimdi de oraya indi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısından yapıldı

Rus aşısı yaptırdı

Fenerbahçe'ye eski şampiyonlukları geri verilecek mi? TFF'ye resmi başvuru

Fenerbahçe'ye eski şampiyonlukları geri verilecek mi?

Kovid-19 salgını, aşı üreticisi şirketlere milyarlarca dolar kazandırdı

Salgının kazananı aşı üreticileri! Milyarlarca dolar kar elde ettiler

Irak'ta 20 kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu

Kazdıkça acı tablo ortaya çıktı! 20 ceset bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.