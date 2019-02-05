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Papa Françesko’dan barış çağrısı

05.02.2019 01:06 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret eden Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, savaşların sefaletten başka bir şey getirmediğini belirterek, Ortadoğu’daki tüm çatışmaların sona ermesini talep etti.

Papa Françesko’dan barış çağrısı

Başkent Abu Dhabi’de düzenlenen dinlerarası diyalog konulu toplantıda konuşan Papa Françesko, "savaşın sefalatten, silahların da ölümden başka bir şey getirmediğini" belirtti. Yüzlerce kişinin katıldığı toplantıda, savaşın sonuçlarının nasıl bir felaket olduğunun Yemen, Suriye, Irak ve Libya’da görüldüğünü kaydeden Papa, "Ülkelerin silahlanma yarışı, etki sahalarını genişletme çabaları ve başkalarına zarar verecek saldırgan politikalarla asla istikrar sağlamaz" dedi. Tüm dinlerin, silahlı gücün mantığına, ilişkilerin yalnızca maddi çıkarlar üzerinden yürütülmesine, sınırların güçlendirilmesine, duvarların inşa edilmesine ve yoksulların ezilmesine karşı çıkması gerektiğini ifade eden Papa, dinin şiddete alet edilmesine de sert bir dille karşı çıktı. Yaklaşık 700 din insanının önünde konuşan Papa, "Dinin kötüye kullanılarak, kardeşin kardeşe uyguladığı şiddet ve nefrete gerekçe olarak gösterilmesi, tanrının kutsallığına ağır bir saldırıdır" ifadesini kullandı. Papa Françesko, hiçbir şiddet olayının dinen kabul görmeyeceğini vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Hristiyan ayini

Toplantıda konuşan bir başka dini önder olan, Mısır El Ezher Üniversitesi’nin Baş İmamı Şeyh Ahmed El Tayyip de, şiddetin asla dini bir gerekçesinin olamayacağını dile getirdi. El Tayyip ve Papa Françesko daha sonra, radikalliğe karşı, El Ezher Üniversitesi ile Vatikan’ın ortak mücadelesini ön gören bir belgeyi imzaladı. Birleşik Arap Emirlikleri diğer Ortadoğu ülkelerine kıyasla dini açıdan daha liberal bir çizgiye sahip. Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerde yürürlükte olan aşırı muhafazakar uygulamalara karşı Birleşik Arap Emirlikleri’nde kiliseler faaliyet gösterebiliyor ancak buralarda toplu ayinler yapılmasına izin verilmiyor. Papa Françesko’nun bir stadyumda Salı günü yöneteceği ayin bu anlamda bir istisna teşkil edecek. Nüfusun yüzde 80’inin Müslümanlardan oluştuğu ülkede, çoğunluğu yabancı işçilerden oluşan yaklaşık bir milyon da Hristiyan yaşıyor.

AFP / ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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