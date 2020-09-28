Papa Francis, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmesini iptal etti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bir araya gelmesi planlanıyordu. Görüşmede Çinli piskoposların atama prosedürünü denetleyen Vatikan-Çin Anlaşması’nın yenilenmesinin ele alınması bekleniyordu.

Vatikan tarafından bugün yapılan açıklamada, Papa ve Pompeo arasındaki görüşmenin ABD’deki seçimleri etkileyebileceği ve manipülasyona yol açabileceği, bu nedenle iptal edildiği aktarıldı.

Açıklamanın Bakan Pompeo’nun kısa süre önce Vatikan’ın Çin ile bağlarına yönelik yaptığı açıklamanın üzerine gelmesi dikkat çekti.

POMPEO'NUN MAKALESİ SONRASI GÖRÜŞMENİN İPTAL EDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Pompeo’nun bir dergide kaleme aldığı makale nedeni ile görüşmenin iptal olduğu belirtildi. Bakan Pompeo makalesinde, "Çin’deki insan hakları durumu Xi Jinping’in otokratik yönetimi altında özellikle dindarlar için ciddi şekilde kötüleşti" iddiasında bulundu. Pompeo, Sincan’daki Müslümanlara yönelik dini zulmü gerekçe göstererek, Vatikan’ın hiçbir şekilde Çin ile anlaşma imzalamaması gerektiğini savundu.