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Papa Francis, Aylan Kurdi’nin babasıyla görüştü

08.03.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Papa Francis, Aylan Kurdi’nin babasıyla görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ta bulunan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Bodrum’da lastik botun batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Aylan Kurdi’nin babası Abdullah Kurdi ile görüştü.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Irak ziyaretinin üçüncü gününde, Yunanistan'ın İstanköy adasına şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve kardeşi ile birlikte boğularak hayatını kaybeden üç yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi’nin babası Abdullah Kurdi ile görüştü.

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'AĞLAMAYA BAŞLADI’

Yapılan açıklamada Irak’ın Erbil kentinde Pazar günü gerçekleşen ayinin ardından, tercüman aracılığıyla Kurdi ile konuşan Papa’nın, Aylan’ın kaybından ötürü üzgün olduğunu ilettiği belirtildi. Abdullah Kurdi de, “Papa’ya soğuktan ve çocukların içinde bulunduğu durumdan bahsettiğimde ağlamaya başladı” ifadelerini kullandı.Öte yandan Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri lastik botun batması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti.

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