Papa bugün de bütün programlarını iptal etti

Koronavirüs salgınıyla boğuşan İtalya’da başkent Roma sınırları içinde bulunan Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa Francis’in bugün de tüm programlarını iptal ettiği ve ‘evden çalışacağı’ duyuruldu.

Basın Sözcüsü Matteo Bruni, Papa’nın her zamanki gibi sabah ayinine katıldığını hatta ayin sonunda kilisede bulunanlarla selamlaştığını ancak daha sonra gündemindeki tüm etkinlikleri iptal ettiğini söyledi.

Bu, iki gün içinde gelen ikinci iptal oldu. İtalyan basını Papa'nın soğuk algınlığı geçiriyor olabileceğini yazdı. Ancak peş peşe iptaller, koronavirüs nedeniyle büyük endişenin yaşandığı Avrupa'da, salgının Vatikan'a ulaştığı söylentilerine neden oldu.

Papa Francis dün de Roma’daki St. John Lateran Bazilikası’nda yapılan ayine katılmamış; Vatikan, 83 yaşındaki dini liderin ‘ufak bir rahatsızlık’ yaşadığı duyurmuştu.

Bundan bir gün önce Kül Çarşambası ayinine (Paskalya'dan önce gelen büyük perhiz süresinin ilk çarşambası) katılan Papa, sık sık öksürürken ve burnunu silerken görülmüştü.

Koronavirüsün en yaygın görüldüğü Avrupa ülkesi olan İtalya’da şu ana kadar 17 kişi hastalık nedeniyle yaşamın yitirdi. Doğrulanmış vaka sayısı ise 650’ye yükseldi.

