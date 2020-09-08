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Papa Francis: Dedikodu koronadan daha kötü bir salgın

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2020 10:56 | Son Güncelleme

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, yaptığı Pazar konuşmasında dedikodunun koronavirüsten daha kötü bir salgın olduğunu söyledi.

Papa Francis: Dedikodu koronadan daha kötü bir salgın

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, St. Peter's meydanında yaptığı Pazar konuşmasında milyonlarca katoliği 'dedikoduya' karşı uyardı.

Papa Francis yaptığı konuşmada, "Kardeşlerim lütfen dedikodu yapmamak için çaba sarf edin. Dedikodu Kovid-19'dan daha kötü bir salgın" ifadelerini kullandı.

Dedikodunun Roma Katolik Kilisesi'ni bölmek için dahi kullanılabileceğini belirten Papa, "Şeytan en büyük dedikoducudur. Sürekli başkaları hakkında kötü şeyler söyler çünkü o Kilise'yi bölmeye çalışan bir yalancıdır. Eğer bir şeyler yanlış giderse, sessiz kalın ve hata yapan kardeşiniz için dua edin, ama asla dedikodu yapmayın" dedi.

Papa bir süredir yaptığı konuşmalarda düzenli olarak 'dedikodu tehlikesinin' altını çiziyor ve internette yayılan yanlış bilgileri hedef alıyor.

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