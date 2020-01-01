HABER
  4. Papa Francis'in hareketi büyük tepki çekmişti! Özür diledi

Papa Francis'in hareketi büyük tepki çekmişti! Özür diledi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.01.2020 19:27 | Son Güncelleme

Papa Francis Aziz Petrus Meydanı’nda dün kendisini elinden çeken kadına gösterdiği tepki ve eline vurması olayından dolayı bugün ‘Yeni Yıl Duası’ sırasında özür diledi.

Vatikan’da dün yaşanan olayın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Papa Francis bugün yaptığı açıklamada “Birçok kez sabrımızı kaybediyoruz, hatta ben de ve dünkü kötü örnek için özür diliyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hz. İsa’nın doğum sahnesini ziyaret eden Papa Francis, onu karşılamak için gelen kalabalıkla buluştu. Kendisini karşılamaya gelen ziyaretçilerle el sıkışan Papa Francis, bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki göstererek elini bırakması için kadının eline vurdu. Papa Francis’in oldukça sinirlendiği görüldü.

(DHA)

Vapurda panik anlar! Vapurda panik anlar!
2020'de Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı neler bekliyor?2020'de Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı neler bekliyor?
Papa'dan eline vurduğu kadına özürPapa'dan eline vurduğu kadına özür
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Papa Francis özür

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Ali Babacan'dan dikkat çeken paylaşımlar

Ali Babacan'dan dikkat çeken paylaşımlar

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Her yer kızıla kesti! 4 bin kişi tahliye edildi

Her yer kızıla kesti! 4 bin kişi tahliye edildi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya’da yeni yılın ilk saatlerinde 30’dan fazla maymun telef oldu

Almanya'da yeni yılda kötü haber

Kadın polisin o paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı

O video olay yarattı! Kadın polisi pişman eden paylaşım

Papa Francis elini bırakmayan kadına tepkisini böyle gösterdi

Dünya Papa'nın bu hareketini konuşuyor

ABD helikopterleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçuş yaptı! Yanıcı madde attılar

Büyükelçilik üzerinde ABD helikopterleri! Yanıcı madde attılar

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ndan dikkat çeken açıklama: Çok yakında yeni bir stratejik silah tanıtacağız

Dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok yakında....

İran, ABD Başkanı Trump’ın suçlamalarını reddetti

İran'dan Trump'a yanıt geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.