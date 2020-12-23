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Papa Francis, Instagram’dan bir modelin fotoğrafını beğendi

23.12.2020 12:06 | Son Güncelleme:
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Papa Francis, Instagram’dan bir modelin fotoğrafını beğendi

Papa Francis’in Instagram hesabından beğenilen bir fotoğraf, görenleri şoka uğrattı.

Papa Francis’in Instagram hesabından Margot Foxx adlı modelin siyah mayo giymiş bir fotoğrafının beğenildiği görüldü.

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OnlyFans modeli olan Margot Foxx, fotoğrafın altına “Hey, bu benim” yorumunu yazdı. İlginç olansa Papa’nın Instagram hesabının kimseyi takip etmiyor olması. Bu da herhangi bir sayfayı görmek için özel olarak o hesabın aratılması gerektiği anlamına geliyor.

Beğeninin ekran görüntüsü internette hızla yayıldı. Bu fotoğraf bir Photoshop hilesi de olabilirdi, daha önce de benzer bir şey gerçekleşmişti.

Brezilyalı model Natalia Garibott, öğrenci kıyafeti giydiği bir fotoğrafın Katolik Kilisesi lideri tarafından beğenildiğini iddia ederek Papa’nın beğenisini gösteren bir video yayınlamıştı. Garibott fotoğrafıyla ilgili şaka yaparak “En azından cennete gideceğim” demişti. Video sonrasında Garibotto tarafından kaldırıldı.

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Daha sonrasında Bastool Sports’a konuşan model “Annem fotoğraflarımdan nefret edebilir; ama Papa beğeniyor” demişti.

Gönderideki beğeni geri çekildi ve Papa cephesinden gelen resmi basın açıklamasında “Beğeninin papalıktan geldiğini hesaba katmıyoruz. Açıklama için Instagram’a başvuruldu” denmişti. Katolik Haber Ajansı’na göre Papa’nın sosyal medya kanalları, çalışanlardan oluşan bir ekip tarafından kontrol ediliyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak. LadBible
Link: https://www.ladbible.com/news/latest-pope-francis-instagram-account-caught-liking-another-models-picture-20201222

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