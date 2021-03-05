Papa Francis Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le Görüştü

Papa Francis, Irak'ı ziyaret ediyor. Papa, ilk olarak başkent Bağdat'a gitti ve burada Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kırmızı halı, askeri bando ve güvercinlerle karşılanan Papa Francis, Irak'ın çok uzun süredir büyük acılar çekmesi nedeniyle bu ülkeye ziyareti önemli bir görev olarak addettiğini söyledi.

Reuters haber ajansına göre, Papa Francis; beraberindeki heyet, güvenlik görevlileri ve yaklaşık 75 gazeteciyi taşıyan İtalyan havayolu şirketi Alitalia'ya ait uçakla, yerel saatle 14.00'te Bağdat Havalimanı'na indi.

Irak, 84 yaşındaki Papa Francis'i korumak için binlerce güvenlik personeli görevlendirdi. Irak'ta son dönemde düzenlenen bir dizi roketli saldırı ve bombalı intihar saldırıları, Papa'nın güvenliğinin tehlikeye atıldığı yönündeki kaygıları arttırmıştı.

Corona pandemisi nedeniyle uzun süredir seyahatlerine ara veren ve uçakta gazetecilere "Yeniden seyahate çıktığım için mutluyum" diyen Papa Francis'ın Irak ziyareti, 2019 yılının Kasım ayından bu yana İtalya sınırları dışına gerçekleştirdiği ilk yurtdışı seyahati oldu.