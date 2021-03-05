Papa Francis Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le Görüştü

Papa Francis, Irak'ı ziyaret ediyor. Papa, ilk olarak başkent Bağdat'a gitti ve burada Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kırmızı halı, askeri bando ve güvercinlerle karşılanan Papa Francis, Irak'ın çok uzun süredir büyük acılar çekmesi nedeniyle bu ülkeye ziyareti önemli bir görev olarak addettiğini söyledi.
Reuters haber ajansına göre, Papa Francis; beraberindeki heyet, güvenlik görevlileri ve yaklaşık 75 gazeteciyi taşıyan İtalyan havayolu şirketi Alitalia'ya ait uçakla, yerel saatle 14.00'te Bağdat Havalimanı'na indi.
Irak, 84 yaşındaki Papa Francis'i korumak için binlerce güvenlik personeli görevlendirdi. Irak'ta son dönemde düzenlenen bir dizi roketli saldırı ve bombalı intihar saldırıları, Papa'nın güvenliğinin tehlikeye atıldığı yönündeki kaygıları arttırmıştı.
Corona pandemisi nedeniyle uzun süredir seyahatlerine ara veren ve uçakta gazetecilere "Yeniden seyahate çıktığım için mutluyum" diyen Papa Francis'ın Irak ziyareti, 2019 yılının Kasım ayından bu yana İtalya sınırları dışına gerçekleştirdiği ilk yurtdışı seyahati oldu.
Papa Francis, maskesini takıp uçakta kendisine eşlik eden gazetecileri tek tek selamlamadan önce yaptığı açıklamada, "Bu, uzun yıllar boyunca büyük kayıplar veren topraklar için büyük simgesel önemi olan bir ziyaret" dedi.
Papa dört kenti ziyaret edecek
Papa'nın dört kenti kapsayacak Irak ziyareti sırasında çoğu yabancı yetkilinin erişmesinin mümkün olmadığı noktalara da gitmesi bekleniyor.
Bağdat'ta bir kilisede ayin düzenlemesi planlanan Papa'nın Irak'ın güneyindeki Necef'te Iraklı Şii lider Ayetullah Ali El Sistani'yle görüşmesi, ülkenin kuzeyindeyse IŞİD'in eski kalelerinden Musul'u ziyaret etmesi bekleniyor. Irak ordusu geçen yıl Musul'da Irak Başbakanı'nın gerçekleştirdiği ziyaret için güvenlik önlemleri kapsamında sokakları boşaltmak zorunda kalmıştı.
Musul'daki kiliseler ve başka birçok yapı, hala çatışmaların izlerini taşıyor.
IŞİD militanlarının 2017 yılında yenilgiye uğratılmasından bu yana Irak'ta şiddet eylemleri devam etmesine rağmen güvenlik durumunun daha iyi olduğu gözleniyor. İran yanlısı milis güçler Irak'taki ABD hedeflerine roket saldırıları düzenlemeye, ABD de bu saldırılara yanıt vermeye devam ediyor.
Çarşamba günü ABD, koalisyon ve Irak güçlerinin bulunduğu Ayn El Esat askeri üssüne 10 roket isabet etmiş, bu olaydan birkaç saat sonra Papa Francis, Irak ziyaretini planlandığı gibi gerçekleştireceğini doğrulamıştı.
Papa, ilk kez Şii bir liderle görüşecek
Irak'ta IŞİD da bir tehdit unsuru olmaya devam ediyor. Ocak ayında sorumluluğunu IŞİD'in üstlendiği intihar saldırısında 32 kişi yaşamını yitirmişti. Bu saldırı, Bağdat'ta uzun süre sonra düzenlenen en kanlı saldırıydı.
Papa Francis, Bağdat'ta İslamcı militanların 2010 yılında 50'den fazla kişiyi öldürdüğü kilisede görevli din adamlarıyla biraraya gelecek. Irak'ın özellikle üçte birinin IŞİD egemenliği altında olduğu dönemde ülkedeki dini azınlıklara yönelik şiddet eylemleri, azınlık nüfusun hızla azalmasına yol açmıştı. Irak'ta bir zamanlar sayıları bir buçuk milyonu aşan Hıristiyan nüfusun şu anda sadece beşte biri ülkede yaşıyor.
Papa Francis ayrıca Hz. İbrahim'in doğum yeri olarak kabul edilen ve Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler için kutsal sayılan antik Ur kentini ziyaret edecek. Papa, Iraklı Şiiler'in lideri 90 yaşındaki Ayetullah Ali El Sistani'yle de biraraya gelecek.
Irak'taki Şii çoğunluk ve Iraklı siyasi çevreler üzerinde büyük nüfuz sahibi olan Sistani'yle görüşme, bir Papa'nın Şii liderle gerçekleştireceği ilk görüşme olacak.
Bazı Şii militan gruplar, Papa Francis'in ziyaretini Batı'nın Irak'ın içişlerine karışması olarak niteleyerek ziyarete karşı çıkmıştı. Ancak çok sayıda Iraklı, ziyaretin Irak'a yeni bir gözle bakılmasını sağlayacağını umuyor.