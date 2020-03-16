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  4. Papa Francis, karantinada olan Roma caddelerinde gezindi

Papa Francis, karantinada olan Roma caddelerinde gezindi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2020 10:16 | Son Güncelleme

Papa Francis, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alınan Roma'ya gitti. Papa, Katolik Hristiyanlar için değerli olan iki yeri gezerek salgın için dua etti.

Papa Francis, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alınan Roma'ya gitti. Papa, Katolik Hristiyanlar için değerli olan iki yeri gezerek salgın için dua etti.

Papa Francis, Vatikan'dan ayrılarak koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle boş olan Roma sokaklarını gezdi. Bu sırada özellikle Katolik Hristiyanlar için önemli olan St. Mary Major Bazilikası ile Corso'daki San Marcello Kilisesi'ne gitti.

PAPA, KORONAVİRÜS SALGINI İÇİN DUA ETTİ

Vatikan resmi medya sitesinde yer alan habere göre Papa Francis koronavirüs salgınına karşı dua etmek için Vatikan'dan ayrıldı. Karantina sebebiyle boş olan Roma caddelerinde yürüyerek Katolik Hristiyanlar için önemli iki haç yeri olan St. Mary Major Bazilikası ile Corso'daki San Marcello Kilisesine gitti.

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Anahtar Kelimeler:
Papa Francis Vatikan koronavirüs

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