Papa Francis Kiev’i Ziyaret Edebilir

Katolikler’in ruhani lideri Papa Francis, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i üstü kapalı şekilde eleştirdi. Papa, bir "hükümdarın” milliyetçi çıkarlar için çatışmaları körüklediğini söyledi.

Malta’yı ziyaret eden Papa, yetkililere hitaben yaptığı konuşmada, "Avrupa'nın doğusundan, güneşin doğduğu topraklardan, savaşın karanlık gölgeleri artık yayıldı. Diğer ülkelerin işgallerini, vahşi sokak savaşlarını ve atom tehditlerini uzak bir geçmişin korkunç anıları olarak düşünmüştük" dedi.

Ardında yalnızca ölüm, yıkım ve nefret bırakan soğuk savaş rüzgarlarının herkesi etkilediğini söyleyen Papa Francis, "Bir kez daha, ne yazık ki milliyetçi çıkarların çağ dışı hak iddialarına kapılan bazı hükümdarlar, çatışmaları teşvik ediyor ve kışkırtıyor" diye konuştu.

Papa, Malta’ya giderken uçakta bir muhabirin Kiev'i ziyaret etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna da bu olasılığın gündemde olduğu yanıtını verdi; ancak ayrıntı paylaşmadı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ve Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçisi Andriy Yuraş, geçen haftalarda Papa Francis’i Kiev’e davet etmişti. Papa, daha önce de Zelenski ile telefonda konuşmuştu.

Moskova, 24 Şubat'ta başlattığı harekatın işgal değil Ukrayna’yı silahsızlandırmak ve Naziler’den arındırmak için düzenlenen "özel bir askeri operasyon" olduğunu söylese de Papa Francis bu tanımlamayı daha önce reddetmiş ve yaşananları “savaş” olarak nitelemişti.

