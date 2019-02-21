HABER

Papa Francis: "Kilise, adalet arayan küçüklerin sesine kulak versin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

Papa Francis, kiliselerde rahiplerin küçük çocukları istismarının önüne geçilmesi için 190 piskoposla düzenlediği toplantıda çocuk tacizine karşı somut tedbirler alma konusunda söz verdi.Katolik Kilisesi’nin liderinden oluşan 190 piskoposun katılımıyla Vatikan’da çocuk istismarına çare bulmak için yapılan ve 4 gün sürecek toplantın açılışında konuşan Papa Francis, "Kilise adamları tarafından küçüklere karşı uygulanan cinsel suistimale maruz kalanlar için size ulaşmak istedim.

Papa Francis: "Kilise, adalet arayan küçüklerin sesine kulak versin"

Papa Francis, kiliselerde rahiplerin küçük çocukları istismarının önüne geçilmesi için 190 piskoposla düzenlediği toplantıda çocuk tacizine karşı somut tedbirler alma konusunda söz verdi.
Katolik Kilisesi’nin liderinden oluşan 190 piskoposun katılımıyla Vatikan’da çocuk istismarına çare bulmak için yapılan ve 4 gün sürecek toplantın açılışında konuşan Papa Francis, "Kilise adamları tarafından küçüklere karşı uygulanan cinsel suistimale maruz kalanlar için size ulaşmak istedim. Adalet arayan küçüklerin sesine kulak verin" dedi.
Papa Francis, cinsel taciz mağdurları için yalnızca kınama değil yeterli somut tedbirler beklediğini söyledi. Papa’nın konuşmasının ardından gözyaşlarına boğulan Filipinler Kardinali Luis Tagle konuşmasını yaparken, "Bizim tarafımızdan mağdurlara açılan yara biz piskoposlara açılmış yaradır" dedi.
ABD, İrlanda, Şili, Avustralya ve dünyanın birçok ülkesinde kilisenin inandırıcılığını yerle bir eden rahiplerin çocuklara karşı uyguladığı cinsel taciz davalarında uzlaşma sağlamak için Kilise milyarlarca dolar ödedi.

"Konferans yalnızca kilisenin imajını temizleme çabasıdır"
Bazı cinsel taciz mağdurları Piskoposlar toplantısının tek amacının, rahiplerin iğfali ve kilisenin yetkililerinin bu suçları gizlemesiyle kirlenen 1 milyar 300 milyon üyeli kilisenin imajını temizlemeyi hedeflediğini söyledi.
Gazeteciler ise yalnızca ses ve görüntü bağlantısı ile piskoposların konuşmalarını takip edebildi.
Vatikan’ın üst düzey cinsel istismar araştırmacısı olan Malta Paşpiskoposu Charles Scicluna, Vatikan’ın cinsel tacizi durdurmak için rahiplerin ve piskoposların nasıl tayin edildiğine bakılması gerektiğini, geleceğin meselesinin rahip adaylarının araştırılmasının temeli olduğunu söyledi.

Papa Francis:

Papa Francis:

Papa Francis:

Papa Francis:

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Eski Mardin Emniyet Müdürü Pekcan defnedildiEski Mardin Emniyet Müdürü Pekcan defnedildi
Pompalı tüfekle saldırdı! Sebebini öğrenince pes diyeceksinizPompalı tüfekle saldırdı! Sebebini öğrenince pes diyeceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakim adayları yazılı sınavdan en az 70 puan alacaklar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İstanbul'da bir kişi telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı

Pompalı tüfekle saldırdı! Sebebini öğrenince pes diyeceksiniz

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha almadan bırakmıyor

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha alıyor

Oğuz Gündoğdu: Ayvacık depremi Marmara Depremi'nin öncüsü değil

Olası büyük Marmara depreminin öncüsü mü? İşte yanıtı

Kars'ta zorlu tatbikat! Yabancı askerler heyecanla izledi

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.