Papa Francis, kiliselerde rahiplerin küçük çocukları istismarının önüne geçilmesi için 190 piskoposla düzenlediği toplantıda çocuk tacizine karşı somut tedbirler alma konusunda söz verdi.

Katolik Kilisesi’nin liderinden oluşan 190 piskoposun katılımıyla Vatikan’da çocuk istismarına çare bulmak için yapılan ve 4 gün sürecek toplantın açılışında konuşan Papa Francis, "Kilise adamları tarafından küçüklere karşı uygulanan cinsel suistimale maruz kalanlar için size ulaşmak istedim. Adalet arayan küçüklerin sesine kulak verin" dedi.

Papa Francis, cinsel taciz mağdurları için yalnızca kınama değil yeterli somut tedbirler beklediğini söyledi. Papa’nın konuşmasının ardından gözyaşlarına boğulan Filipinler Kardinali Luis Tagle konuşmasını yaparken, "Bizim tarafımızdan mağdurlara açılan yara biz piskoposlara açılmış yaradır" dedi.

ABD, İrlanda, Şili, Avustralya ve dünyanın birçok ülkesinde kilisenin inandırıcılığını yerle bir eden rahiplerin çocuklara karşı uyguladığı cinsel taciz davalarında uzlaşma sağlamak için Kilise milyarlarca dolar ödedi.